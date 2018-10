Luego de 3 años de estudios, la NASA informó que localizó una falla geológica de cerca de 26 millas que se ubica al sur de California y en la frontera con México, la cual fue catalogada como un sistema continuo que puede ayudar a entender el movimiento tectónico en esta zona geográfica.

A través de su sitio web, la agencia espacial explica que en este segmento llamado Ocotillo es consistente una zona de falla en desarrollo y que a su vez los movimientos telúricos no han creado otra falla única.

De acuerdo con la NASA, “saber cómo están conectadas las fallas ayuda a los científicos a entender cómo el estrés se transfiere entre fallas. En última instancia, esto ayuda a los investigadores a comprender si un terremoto en una sección de una falla rompería varias secciones, lo que resultaría en un terremoto mucho más grande”.

La investigación también revela que dos meses después del terremoto ocurrido en El Mayor-Cucapah en el 2010, en Baja California, México, dicha sección del Ocotillo fue el lugar donde se registró una réplica de 5.7 grados en la escala de Richter, que provocó una falla de 5 millas de longitud, la cual quedó enterrada en el desierto de California.

Esta situación, explica la organización estadounidense, ha generado que exista una zona de expansión donde las placas se están separando, por lo que Andrea Donnellan, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, indicó que su equipo ha estudiado la región desde 2009, y señaló que “el temblor es solo una parte del proceso del terremoto. La Tierra sigue moviéndose durante años”.

A NASA study connects the Southern California and Mexico faults in a continuous system. Ultimately, this helps researchers understand whether an earthquake on one section would rupture multiple fault sections, resulting in a much larger earthquake. https://t.co/ssDpwi9Is5