El primer paso para la conquista del planeta Marte por parte de la NASA se dio en el año 2012 con el envío del Curiosity Mars Rover. A seis años de comenzar aquella aventura, nuevas y grandiosas expectativas se han creado en torno a las investigaciones que ha obtenido este laboratorio robótico, por lo que la Agencia Espacial estadounidense tiene planeado un anuncio de gran importancia.

Agendado para este jueves 7 de junio las 2 pm tiempo del este, la NASA ofrecerá noticias sobre Marte. Hasta ahora solo se han publicado algunos detalles, pero lo que ya se sabe es que la noticia tendrá que ver con algunos resultados científicos.

La Agencia dio a conocer mediante una publicación que se buscarán resolver todas las dudas de la audiencia, por lo que el formato del anuncio contará con una discusión en vivo, en la que el público podrá sintonizar y hacer preguntas a través de las redes sociales.

En el comunicado se informó que en la presentación participarán entre otros Paul Mahaffy, director de la división de exploración del sistema solar del centro espacial Goddard de la NASA, y los investigadores senior Jen Eigenbrode, Chris Webster y Ashwin Vasavada, en un acto que estará dirigido por Michelle Thaller, asistente al director de ciencia para comunicaciones de la NASA.

En días pasados, se dio a conocer que el Curiosity logró realizar una perforación completa del suelo de Marte por primera vez en más de un año, y cargó las muestras en su espectrómetro para su estudio. Ello fue posible gracias al desarrollo de nuevos métodos de perforación sin estabilizadores y la colocación de la muestra en una herramienta científica.

An analysis lab on @MarsCuriosity is back in action! Weeks after successfully drilling its 1st rock sample since Oct. 2016, the rover is analyzing drilled samples from the Red Planet in one of its onboard labs for the 1st time in more than a year. Dig in: https://t.co/mFwSOMkkXl pic.twitter.com/wf2uAfOZ9l