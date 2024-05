De CienciaPR a protagonista de documental: Mónica Feliú Mójer narra cómo sus raíces inspiraron su amor por la ciencia

El documental –que estrena el próximo jueves, 9 de mayo– forma parte de “Background to Breakthrough”, una colección de cortometrajes de la organización sin fines de lucro Science Communication Lab , que destaca cómo las identidades, los antecedentes y las perspectivas de tres científicas han impulsado sus descubrimientos e innovaciones.

En entrevista con El Nuevo Día , explicó, no obstante, que la inspiración de “Coming Home” surge de colaborar con lideresas y líderes comunitarios, como parte de su trabajo en CienciaPR, porque le permitió reflexionar sobre cuáles fueron las condiciones, los factores y las personas que la inspiraron a ser científica.

“Este trabajo comunitario, que he estado haciendo en los últimos cuatro años, ha sido como volver a casa. No solamente literal de regresar a Puerto Rico y de estar trabajando de forma más directa con las comunidades, sino de regresar a mis raíces –en una comunidad rural de clase trabajadora– donde estaba rodeada de este tipo de líderes y lideresas comunitarias que, a través de su gestión, lo que hacen es, esencialmente, poner la ciencia en práctica y ponerla al servicio de sus comunidades” , sostuvo la doctora, quien reside en California .

Sin embargo, compartió que, en un comienzo, no sabía que podía ser científica o seguir una carrera en el campo debido a la falta de representación de científicas y científicos boricuas en, por ejemplo, las escuelas y los medios de comunicación.

“Siempre me ha interesado mucho contar contranarrativas comunes de quiénes poseen conocimiento científico y quiénes hacen ciencia. Los documentales o los cortometrajes que yo he producido hasta la fecha –este sería el sexto– se han enfocado en contrarrestar estereotipos de quién es un científico o científica y de ampliar un poquito esa definición de quiénes son las personas que hacen la ciencia”, resaltó, en referencia a la colección de “Background to Breakthrough”.