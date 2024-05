Nueva aplicación facilitará el proceso para reportar violaciones ambientales

“Se convierte en una herramienta colectiva, donde uno empieza a ver las querellas y los conflictos en otras partes de Puerto Rico. Las que se repiten, las que no se resuelven y, entonces, construir comunidad dentro del Ciudadano Protector, pues el ciudadano solo no va a funcionar” , expuso el director asociado de Casa Pueblo , Arturo Massol Deyá .

Desde información educativa hasta seguimiento con agencias

“La democracia es transparencia”

“Esta herramienta lo que hace, si uno lo mira desde el punto de vista político-democrático, es la visualización. La democracia es transparencia. Si yo no sé que hay un vertedero clandestino o si yo no sé qué están trabajando en unos terrenos en el bosque, eso no existe porque la transparencia es la base de lo que existe. A mí, lo que me encanta de la herramienta es la visualización”, aseveró García Pelatti.