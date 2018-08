Berlín - El satélite europeo Aeolus fue lanzado al espacio desde una estación en Kourou, en la Guayana francesa, lo que marca el comienzo de una misión coordinada desde Darmstadt (oeste de Alemania) para mejorar los pronósticos meteorológicos a través de una mayor precisión en la observación de los vientos.

La misión puede ayudar a determinar, entre otros asuntos, la influencia que pueden tener los vientos tropicales del pacífico en el clima europeo.

"Esperamos que las mediciones de Aeolus contribuyan a un avance significativo en los modelos de dinámica eólica en la atmósfera terrestre", dijo Anne Grete Straume, una de las científicas de la Agencia Espacial Europea (ESA) a cargo del proyecto.

Actualmente, existe toda una serie de aviones, barcos, boyas y satélites que hacen mediciones, pero en el hemisferio sur, sobre los océanos, en los trópicos, pero a más de 6 millas de altura la red no está muy desarrollada.

Con Aeolus se medirá, por primera vez, la velocidad de los vientos a 18 millas de altura.



"De momento, cada 24 horas hay cerca de un millón de mediciones. Con Aeolus el número de mediciones aumentará en cerca de un 8%", señaló Straume en un comunicado de la ESA.

ESA’s #Aeolus wind satellite launched. Aeolus will measure winds around the globe and play a key role in our quest to better understand the workings of our atmosphere and also improve weather forecasting.

