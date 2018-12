A lo largo de este 2018, arqueólogos de todo el mundo lograron descubrimientos sorprendentes que fueron muy importantes y relevantes para la ciencia.

Desde momias, demonios y una ciudad escondida, fueron los hallazgos que marcaron este año muy productivo para la arqueología.

1.- Momias de más de 2,300 años de antigüedad en Egipto

El pasado 28 de noviembre, el ministerio de Antigüedades de Egipto informó sobre el hallazgo de ocho sarcófagos, cada uno contenía una momia en su interior, los cuales fueron encontrados en la pirámide de la necrópolis de Dahshur, al sur de El Cairo.

Las momias se encontraron en buenas condiciones y los sarcófagos serán restaurados, además se dio a conocer que se hallaban en la pirámide del rey Amenemhat II y datan de la Baja época (entre 700 y 300 a. C.), según el ministerio.

De acuerdo con el ministerio local, las momias, con una antigüedad de más de 2,300 años, serán exhibidas próximamente en los futuros museos de Hurgada y Sharm el Sheij, dos localidades turísticas a orillas del Mar Rojo, en el este del país.

2.- Araña prehistórica en un bloque de ámbar con de 100 millones de años

El descubrimiento de una araña dentro de un bloque de ámbar, de unos 100 millones de años, hecho por un grupo de científicos en Myanmar, fue otro de los sucesos que sorprendió a la comunidad arqueológica.

Y es que esta especie, bautizada como Chimerarachne yingi, es considerada como una demostración de la evolución de los arácnidos.

Con un tamaño de 3 milímetros y un cuerpo cuya extensión es de 2.5 milímetros, esta araña llamó la atención por lo conservada que se encontraba pese a su antigüedad. los expertos creen que habitó a mediados del Periodo Cretácico y fue un descubrimiento que marcó este año.

3.- El misterioso sarcófago cerrado por más de dos mil años

Un equipo de arqueólogos en Egipto descubrió un gigantesco sarcófago fabricado con granito durante una excavación en el distrito de Sidi Gaber de Alejandría, según informó el Ministerio de Antigüedades de Egipto.

Estaba enterrado a una profundidad de unos 16 pies, y los primeros exámenes parecen indicar que pertenece al Periodo Ptolemaico, una era de la historia egipcia que comenzó en el 323 a.C. tras la muerte de AlejandroMagno y terminó en el 30 a.C. tras la muerte de Cleopatra VII y la invasión de los romanos.

