¿Te sentirías más protegido con guantes puestos? Quizás te sorprenda saber que muchos profesionales de la salud opinan que usar guantes de látex para salir a hacer las compras, por ejemplo, no reduciría el riesgo de contagiarte del coronavirus COVID-19 . Incluso podría ser contraproducente, porque nos daría una falsa sensación de seguridad.

“Usar guantes hace que la gente olvide de la higiene de manos. Con los mismos guantes van al súper, tocan el ascensor, se tocan la cara, tocan el celular que después usan sin desinfectar. Y muchas veces, al descartar los guantes, olvidan lavarse las manos”, nos dice Betiana Guidetto, médica infectóloga del sanatorio Anchorena San Martín.

Lo cierto es esto: usar guantes solo sirve si los usamos correctamente. Esto implica:

Higienizarse las manos con alcohol en gel justo antes de colocarlos.No tocar nuestras pertenencias o la cara.Después de hacer las compras, retirarlos de forma adecuada (más abajo explicamos cómo), y descartarlos.Pero, ¿es más seguro que lavarse las manos?

“No, es lo mismo. Si nos lavamos las manos correctamente antes y después, y durante el tiempo en el que estamos fuera de casa no nos tocamos la cara ni nuestras pertenencias, la protección sería igual”, opina Guidetto. “Incluso, sin el riesgo agregado del mal uso de los guantes o de la sensación ‘puedo tocar todo porque tengo los guantes’ que muchos perciben. Por eso, para la población en general, muchas veces convendría no utilizarlos”, advierte la infectóloga.

Esto sería porque la gente no suele comprender que los guantes pueden transferir gérmenes a todas las superficies que tocan, ¡especialmente a la cara!

Cómo retirar los guantes

El descarte de los guantes suele ser problemático: quizás los rompes por accidente, o te los retiras de forma que cancelen toda la protección que te proveyeron en un principio.

Los profesionales médicos los descartan de esta forma:

Con el pulgar e índice de una mano toma el guante opuesto a la altura de la muñeca, asegurándote de no tocar la piel.Retira el guante dándolo vuelta, cuidando de no romperlo.Sostén el guante que ya retiraste siempre con la mano enguantada. No lo toques con la mano libre.Quita el otro guante insertando tus dedos dentro del opuesto a la altura de la muñeca, retirándolo de forma envolvente, sin tocar el exterior del guante. El primer guante queda dentro del segundo guante.Descarta los guantes en el momento, y lávate bien las manos. Si no tienes acceso a agua y jabón, usa alcohol en gel hasta que puedas acercarte a una canilla.

“Hay que recordar que la superficie externa del guante está contaminada de la misma manera que se contaminaría la mano” nos explica la pediatra del Hospital Alemán, Patricia Goddard. “Por eso, incluso con los guantes rige la misma indicación de no tocarse la cara o las pertenencias. Además, hay que tener la precaución extra de saber cómo utilizarlos y descartarlos, y de no dejar de cumplir con las demás medidas de higiene y de distancia social”, agrega.

Los guantes descartables, ¿se pueden lavar y reutilizar?

Según la infectóloga, no es recomendable reutilizar los guantes descartables, ya que los productos limpiadores podrían interferir con el material, además de quedar húmedos y no perfectamente estériles.