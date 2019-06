Durante tres años, un grupo internacional de científicos realizaron una intensa observación en un total de 1,327 estrellas cercanas a la Tierra, con el objetivo de encontrar posibles señales de vida extraterrestre.

Esto forma parte del proyecto “Breakthrough Listen”, un programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI), el cual está dirigido por el astrofísico Danny Price.

Los resultados, publicados recientemente en la revista Astrophysical Journal, señalan que no se ha detectado ninguna señal de la existencia de civilizaciones avanzadas en otros mundos.

Para llevar a cabo este trabajo, los científicos usaron los datos recopilados por dos de los telescopios más potentes del mundo: el Robert C. Byrd de Green Bank (EE.UU.) y el Telescopio Parkes, en Australia.

“Analizamos miles de horas de observaciones de estrellas cercanas, a través de miles de millones de canales de frecuencia. No encontramos evidencia de señales artificiales más allá de la Tierra”, indicó Price.

Sin embargo, aclaró que “esto no significa que allá afuera no haya vida inteligente. Es posible que todavía no hayamos visto en el lugar adecuado o lo suficientemente profundo como para detectar señales débiles".

Con estos nuevos resultados, Breakthrough Listen ha completado la búsqueda de radio más completa y sensible para inteligencia extraterrestre en la historia.