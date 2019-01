La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que tiene planeado lanzar dos maniquíes en forma de mujer al espacio, los cuales viajarán alrededor de la Luna en la nave estadounidense Orion, con el objetivo de que ayuden a medir el nivel de radiación de ese cuerpo celeste.

A través de un comunicado, la agencia señaló: "Los maniquíes ocuparán las plazas para pasajeros durante la primera misión del Orion a la órbita lunar”.

Why is the #Moon important for science? What resources does the Moon have? Why should we go there and how will we do it? Watch this short video about the past, present, and future of Moon exploration. #ForwardToTheMoon.

(Also via: https://t.co/LgS7oNigqf) pic.twitter.com/aROTBNCCOu