La NASA dio a conocer unas imágenes que fueron registradas por la sonda Juno, en la que se puede apreciar el turbulento hemisferio sur de Júpiter, durante un vuelo cercano que realizó al planeta a finales de 2018.

Las sorprendentes postales permiten ver la conocida Gran Mancha Roja, pero además fueron captadas justo cuando se registró una enorme tormenta llamada Oval BA.

Two massive storms in #Jupiter ’s turbulent southern hemisphere appear in this new image captured during my latest flyby of the planet https://t.co/GamniM3lQ3 pic.twitter.com/DhHYzhHZ8t

Y es que, de acuerdo con la agencia espacial estadounidense, esta tormenta alcanzó su tamaño actual cuando tres manchas menores colisionaron y luego se fusionaron desde el año 2000.

Los especialistas señalan que la llamada Gran Mancha Roja se formó hace siglos y que tiene el doble de tamaño de la actual tormenta Oval BA, y especulan que se formó justo con el mismo proceso.

Juno logró tomar tres imágenes el 21 de diciembre del 2018, las cuales fueron utilizadas para producir esta vista de color mejorado, es decir, fueron modificadas digitalmente para lograr una sola composición. La sonda espacial se encontraba a unas 25,000 millas de distancia de Júpiter cuando hizo el vuelo.



A través de la cuenta de Twitter @NASAJuno es como la agencia espacial ha ido informado de cada movimiento de esta misión, en la que han logrado observar las regiones turbulentas y alrededor de Júpiter, e incluso la forma de la tormenta han cambiado significativamente desde entonces.

This Dec. 21 will be my 16th science pass of #Jupiter, marking the halfway point in data collection of the prime mission. What have we learned so far? https://t.co/XuScTbMcUV pic.twitter.com/LHJBBe4ObO