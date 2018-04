Si bien uno de los principales objetivos de la empresa aeroespacial SpaceX es el de surcar el espacio para poder llegar a otros planetas de nuestro sistema solar, existen otros planes en la compañía que no buscan ir tan lejos, pero que tienen la intención de revolucionar el mundo de la aviación.

Relacionados: SpaceX ahora podría brindar internet al mundo desde el espacio El SpaceX envía al espacio un satélite secreto

Y es que su propietario Elon Musk, tiene ideado y proyectado que el ser humano tenga la oportunidad de viajar a cualquier destino del mundo en cuestión de minutos a través de sus poderosas naves espaciales.

De acuerdo a Gwynne Shotwell, presidenta y jefa de operaciones de SpaceX, esto será posible en 10 años o menos, gracias al pleno convencimiento que tiene la compañía, que su gran invención y que está en construcción, el Big Falcon Rocket (BFR) tenga la capacidad de trasladarse de la ciudad de Los Ángeles a Shanghái en 30 o 40 minutos.

Shotwell sostuvo que la idea de viajar a cualquier destino en el mundo para acudir a una junta de negocios por la mañana, y regresar a tiempo a casa para preparar la cena es algo verdaderamente innovador y posible.

El denominado BFR es construido con el objetivo de conquistar el planeta Marte, así lo dio a conocer el año pasado Elon Musk, y aunque el lanzamiento de prueba del Falcon Heavy fue un éxito, la idea es utilizar esta nave para enviar solamente cargas al espacio y será reemplazado cuando esté listo el “Big Falcon”, que también será utilizado para viajes tripulados.

Gwynne Shotwell @SpaceX wowed us with the possibility of using spaceship to travel 27,000 km/h from #NYC to #Shanghai under 39 minutes. #SkollWF pic.twitter.com/hlVHHpzS3T