No cabe duda que la vida marina aún esconde muchos secretos para el hombre, y existen diversas especies que siguen causando asombro por su apariencia, tal como la que recientemente se descubrió en Australia.

Todo comenzó cuando Andrew Rose y su amigo, Tee Hokin, se encontraban pescando en el Río Mary, cerca del Parque Nacional Kakadu, cuando descubrieron una extraña especie que no habían visto antes.

Se trataba de un pez que parecía prehistórico, con un cuerpo anfibio que no corresponde a alguna especie acuática conocida con anterioridad, además de que no tenía ojos ni dientes muy afilados.

“Sinceramente, lo primero en lo que pensé fue en la película ‘Alien’, con esa cosa que sale del estómago de la gente”, señaló Rose para la Australian Broadcasting Corporation (ABC)

Ambos pescadores decidieron tomar fotografías de lo que capturaron antes de liberarla, y compartieron las imágenes en la página oficial de Facebook de Outback Boat Hire, un servicio de alquiler de botes con base en Marrakai, para ver si alguien podía identificar a esta especie.

Has anyone caught one of these before? Posted by Outback Boat Hire on Thursday, February 21, 2019

Según reporta Fox News, Michael Hammer, experto en peces del Museo y Galería de Arte del Territorio del Norte, señala que se trataría de un Taenioides cirratus, un tipo góbido, originario del Cretácico.