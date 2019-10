En 2016 el coleccionista Willy van Wingerden descubrió una herramienta de sílex (un tipo de roca también conocida como pedernal) de 50,000 años de antigüedad en la playa artificial holandesa de Zandmotor, cerca de La Haya, la cual se ha convertido desde entonces en una tierra llena de tesoros para los arqueólogos, ya que se han encontrado un gran número de artefactos prehistóricos.

Sin embargo, lo sorprendente es que dentro de este artefacto se hallaron unas cuantas gotas de alquitrán de abedul en una pequeña escama de pedernal que, al endurecerse, permitía a los neandertales usarlo como utensilio raspador para las pieles de animales o cuchilla para cortar fibra vegetal.

“Parece bastante simple, pero es una herramienta bastante compleja”, dijo a la revista científica Science el arqueólogo Marcel Niekus, autor del estudio. Además, destacó que “tomó muchos pasos para hacer y manipular la pieza".

Cuando Niekus y sus colegas usaron la datación por radiocarbono para analizar el alquitrán en el copo, descubrieron que tenía 50,000 años, que se remonta a una época anterior a la llegada de los humanos modernos.

La elaboración de adhesivos de alquitrán de abedul fue un desarrollo tecnológico importante, el cual nos ha demostrado que los Neandertales no eran tan faltos de inteligencia.

Sino por el contrario, con este hallazgo se ha demostrado que el ser Neandertal poseía una capacidad cognitiva avanzada y aunado a ese descubrimiento, podemos entender un poco más su forma de vida.

Para realizar este tipo de herramientas se necesitan tener complejos conocimientos, lo cual sugiere un grado de especialización de tareas, según detalla la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

El hallazgo se analizó mediante pirólisis, cromatografía de gases, espectrometría de masas, micrografía computarizada de rayos X y microscopía óptica de luz.

El alquitrán, preservado por las condiciones frías y sin oxígeno en los sedimentos a varios pies bajo el fondo del mar, podría haber sido un elemento esencial de los kits de herramientas de la Edad de Piedra, dice la coautora Geeske Langejans, arqueóloga de la UniversidadTecnológica de Delft en Países Bajos.

Geeske y sus colegas trataron de recrear la fabricación de la herramienta, recogiendo tiras de corteza de abedul, juntando arcilla sobre ellas y prendiendo fuego encima para calentar la corteza en el interior durante horas, detalla Science.

El procedimiento fue lo suficientemente caliente como para producir alquitrán espeso, ya que la corteza de resina se desintegró. Al comparar la composición química del alquitrán moderno y sus impurezas con el alquitrán antiguo, Langejans y su equipo descubrieron que los neandertales probablemente usaban el mismo procedimiento.

Sin embargo, elaborar alquitrán suficiente como para adornar una herramienta fue difícil sin cerámica para recoger el alquitrán caliente y acumulador.