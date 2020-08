1. Promotor : Woolite Puerto Rico con oficinas en: Centro Internacional de Mercadeo, Carr. 165 #100/Torre I, #513 Guaynabo P.R. 00968. Su página electrónica http://www.rb.com/us.

2. Disponibilidad de las reglas : www.elnuevodia.com/concursos

3. Duración: La duración de este certamen es del 3 al 8 de agosto de 2020.

4. Requisitos de elegibilidad : Pueden participar en esta promoción personas naturales, mayores 21 años de edad, residentes legales de Puerto Rico, excepto empleados o contratistas de la marca Woolite, GFR Media, LLC., (El Nuevo Día), la agencia de publicidad Arteaga & Arteaga, ni alguna otra agencia de publicidad, relaciones públicas, promociones, y entidades relacionadas con el desarrollo de la promoción, agencias de producción o distribución de los materiales y premios del sorteo, ni los familiares en línea directa hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado por afinidad de alguno de los antes mencionados empleados o contratistas. Tampoco podrán participar personas que tengan relaciones de pareja, aunque no convivan, con cualquiera de las personas excluidas en esta regla. Cualquier participación de una persona que omita información para pretender que cualifica para ser ganadora será anulada y será sometido a las autoridades gubernamentales para los procedimientos legales correspondientes. No se requiere comprar o pagar para participar o recibir el premio. La promoción comienza el 3 de agosto y finaliza el 8 de agosto de 2020. El patrocinador es Woolite de Puerto Rico.

5. Propósito: Apoyar a diseñadores, individuos y público general locales en la promoción de sus diseños artísticos de sus mascarillas. Se aclara que NO es parte del objetivo de este certamen evaluar la efectividad o eficiencia de la mascarilla para prevenir enfermedades como el COVID-19 o el cumplimiento de las mascarillas con los requerimientos de salubridad impuestos por el Departamento de Salud de Puerto Rico, el “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC), “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) y/o el “Occupational Safety and Health Administration (OSHA)”.

6. Participantes/ Formas del Certamen:

i.Los talentos participantes serán escogidos por criterio de un jurado evaluador compuesto por un representante de la marca Woolite y un representante de la revista Magacín de El Nuevo Día, que identificarán diseños de mascarillas expuestos en las redes sociales y seleccionaran los talentos o diseñadores, según las participaciones recibidas, quienes podrán participar del certamen enviando una foto de su mascarilla a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

ii.Los talentos o diseñadores que sean identificados por el jurado evaluador serán contactados por un representante de los promotores del certamen y se les explicará sobre su posible participación en esta promoción, sus requisitos.

Entre estos requisitos es una condición para participar firmar un cumplir con los requisitos de estas reglas y otorgar el derecho y licencia al promotor y a sus agencias de publicidad, promociones y relaciones públicas a utilizar, publicar y anunciar su nombre, voz, imagen y producto (mascarilla) en cualquier forma o medio conocido o por conocerse o desarrollarse en el futuro, en cualquier parte del mundo, por tiempo indefinido, sin compensación alguna.

iii.Los talentos identificados que acepten las reglas del certamen se convertirán en los participantes.

iv. Los talentos deberán enviar foto de la mascarilla al correo electrónico: [email protected]. Dicha foto tiene que cumplir con las siguientes especificaciones de la imagen:

1. Formato - .jpg / .jpeg / .raw / .neff

2. Resolución - 300dpi

3. Tamaño – 5 Pulgadas en adelante en alto y ancho (mínimo)

v.Además, las fotos enviadas deberán ser preferiblemente de las mascarillas solas, con algún fondo o “back ground” que permita apreciar el producto y sin ningún otro elemento o accesorio en su alrededor. En el caso que el talento no pueda enviar su foto sólo con la mascarilla, podrá enviar su foto con “modelo” (persona vistiendo la mascarilla) para evaluación y/o publicación. No obstante, para fines de evaluación, el jurado sólo considerará la mascarilla en la foto y sus atributos, basado en los criterios de evaluación.

vi.Las fotos de las mascarillas recibidas serán publicadas en la en la sección de “Magacin” en el periódico El Nuevo Día 16 de agosto de 2020 con motivos de promover y dar exposición a las mascarillas. El Ganador de este certamen será mencionado en la misma sección del día 23 de agosto de 2020.

7. Criterios de evaluación: (Criterios de evaluación de las mascarillas enviadas por email) Punto #6

Los talentos participantes serán evaluados por el jurado de manera individual, los cuales asignarán un puntaje que va desde el cero (0) hasta el cuatro (4), de acuerdo con el grado de cumplimiento alcanzado en cada criterio de evaluación. Puntaje máximo será de 24. Los criterios a evaluar y porcentajes son los siguientes:

(1) Diseño

a. Descripción - Diferenciación notable a otros productos desarrollados en el mercado

b. Peso – 3 (valor fijo del criterio en la evaluación otorgado por el jurado)

c. Puntaje por criterio – Valor de 0 a 4 otorgado por el jurado

d. Puntaje Final - Total de puntos de ese criterio multiplicando Peso x Puntaje

e. Puntaje Total por Nominado – Sumatoria de Puntaje Finales (Criterios 1 y 2)

(2) Creatividad

a. Descripción - Concepto claro y novedoso

b. Peso – 3 (valor fijo del criterio en la evaluación otorgado por el jurado)

c. Puntaje por criterio – Valor de 0 a 4 otorgado por el jurado

d. Puntaje Final - Total de puntos de ese criterio multiplicando Peso x Puntaje

e. Puntaje Total por Nominado – Sumatoria de Puntaje Finales (Criterios 1 y 2)

La tarjeta de evaluación con el Puntaje Total por Nominado con la puntuación más alta entre todos los participantes, será el ganador del Certamen. La decisión de este jurado será final.

8. El público general NO podrá participar de este Certamen de Diseñadores. El público general se define como las personas o individuos que no son diseñadores o no enviarán su foto de mascarilla confeccionada o diseñada por sí mismo. Este certamen no involucra un proceso de votación para el público. Los premios y la logística de este certamen son diferentes al del Sorteo “Gana $500 con el Fashion Mask Award” y el Certamen “Fashion Mask Award”, cuyas reglas están definidas en www.elnuevodia.com/concursos.

9. Premio del certamen : En este concurso se escogerá un solo ganador y se proporcionara un solo premio. El talento ganador recibirá $500.00 en un cheque, una variedad de productos Woolite valorado en $50.00. Este premio se regalará al talento que sea seleccionado como ganador general del certamen entre los talentos participantes que hayan enviado su foto al correo electrónico establecido para estos fines. Los criterios de selección por el jurado serán los establecidos en el punto 7 y que hayan seguido las instrucciones generales. El ganador de este premio no podrá ganar ningún otro premio. Del mismo modo, los participantes/diseñadores del certamen “Fashion Mask Award” y del sorteo “Gana $500 con Fashion Mask Award”, NO podrán participar de este certamen ni ganar este premio o viceversa.

5. Entrega de premios : El talento ganador será notificado a través del correo electrónico e información que ha brindado a los promotores del evento y se le darán instrucciones de cómo reclamar su premio, tendrá treinta (30) días para recoger su premio desde la fecha de notificación. El ganador tendrá que presentar una identificación vigente emitida para propósitos de identificación por el gobierno y que contenga retrato y firma. Cualquier impuesto que tenga que ser pagado con relación al premio recibido será responsabilidad exclusiva del talento ganador. Además, el talento ganador se obliga, como condición para recibir su premio, a firmar un recibo del premio obtenido y relevo de responsabilidad, así como certificado de que cumple con los requisitos legales de estas reglas. Para recibir el premio, el talento ganador tiene que otorgar el derecho y licencia al promotor y a sus agencias de publicidad, promociones y relaciones públicas a utilizar, publicar y anunciar su nombre, voz e imagen en cualquier forma o medio conocido o por conocerse o desarrollarse en el futuro, en cualquier parte del mundo, por tiempo indefinido, sin compensación alguna.

El ganador deberá recoger su premio en las oficinas de GFR Media, LLC. ubicadas en el Edif. #50 carr. 165 de Guaynabo PR 00968. De igual manera, puede comunicarse al teléfono 787-641-8000 para los arreglos pertinentes. El premio será coordinado y entregado por representantes de Woolite y Magacin una vez haya culminado el certamen. Si pasaran 30 días sin que el ganador recoja su premio o se comunique, se anulará su selección y se otorgará dicho premio al segundo diseño con mayor cantidad de puntos en su evaluación. El premio no es transferible. Toda y cualquier obligación de los auspiciadores del certamen para con el ganador del premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento del consumo o la entrega del premio.

10. Reglas Generales:

a) Ni el promotor, ni sus agencias de publicidad, promociones o relaciones públicas, ni cualquier otro agente, se responsabilizará por daños, accidentes o pérdidas (directas, indirectas o consecuentes) que pueda sufrir algún ganador, sus familiares o cualquier persona por el uso o disfrute de un premio, ni durante alguna etapa del sorteo, sea cual fuere la naturaleza de la pérdida sufrida, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdida física, muerte, daños emocionales, daños económicos, etc. Al aceptar el premio, la persona ganadora, suscribirán un relevo de responsabilidad y de publicidad, a los patrocinadores y/o promotores, a sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes, cesionarios, afiliadas, matrices, subsidiarias, y aseguradores de cualquier reclamación o responsabilidad por alegados actos u omisiones negligentes, o por cualquier concepto, relacionado con este sorteo en cualquier etapa del mismo, así como por cualquier reclamación en relación con el premio recibido.

b) De ser necesario, el talento ganador deberá aceptar cualquier demora razonable en relación con la entrega o redención de su premio. El promotor se reserva el derecho de modificar las reglas o las fechas del sorteo, de conformidad con la reglamentación vigente del Departamento de Asuntos del Consumidor.

c) El promotor no será responsable por correos, cuentas digitales, fotos, imágenes o videos que resulten ilegales, de contenido impropio, incompletos, ilegibles, borrosos, tardíos, con dirección incorrecta o desviadas de su curso, robados, con franqueo insuficiente o mutiladas; o por cualquier error, omisión, interrupción, defecto o información inexacta de la participación, bien sea por causa de los equipos, por un error humano, u otra causa. A su vez, el promotor se reserva el derecho absoluto a determinar la validez de las participaciones sometidas y, de rechazarlas, si no cumplen con los requisitos y reglas del certamen, o si el participante ha utilizado un método no permitido para participar. Las determinaciones del promotor serán finales e inapelables en cuanto a estos asuntos.

d) El promotor se reserva el derecho a suspender o cancelar el concurso, a variar las reglas, fechas de comienzo y final, sus termino y condiciones, así como el premio ofrecido, cuando a su juicio o criterio l entienda prudente y necesario, sujeto a cualquier ley o reglamento aplicable.

11. Leyes Aplicables: Este certamen está sujeto a todas las leyes y reglamentos aplicables en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si por razón legal o de otra naturaleza, alguno de los términos de estas reglas es declarado inválida o nulo por un tribunal competente, el resto de los términos permanecerán con toda su fuerza y vigor legal. En caso de que haya alguna inconsistencia entre las reglas publicadas por el promotor, la versión que resulte más beneficiosa a los participantes prevalecerá.