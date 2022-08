NADA QUE COMPRAR PARA PARTICIPAR Y RECIBIR EL PREMIO. ESTE SORTEO ESTÁ LIMITADO AL ÁREA GEOGRÁFICA DE PUERTO RICO Y ESTÁ SUJETO A TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS ESTATALES Y FEDERALES APLICABLES. AL PARTICIPAR EN ESTE SORTEO CERTIFICA QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ABAJO INDICADOS A LA FECHA DE SU PARTICIPACIÓN, Y QUE ACEPTA QUEDAR OBLIGADO POR ESTAS REGLAS OFICIALES.

1. Este sorteo es promovido y administrado por GFR Media, LLC (en adelante “GFR” o el “Promotor”).

2. El sorteo “Open House de GFR Media” (en adelante, el “Sorteo”) comenzará el 9 de agosto de 2022 a las 9:00 am hasta el 19 de agosto de 2022 a las 6:00pm (en adelante, “Periodo del Sorteo”). La selección de los ganadores se llevará a cabo el 26 de agosto de 2022. Las reglas de este Sorteo serán publicadas en http://www.elnuevodia.com/concursos/. El producto o servicio promovido es visitas según invitación a las oficinas de GFR Media, las cuales comenzarán el 9 de agosto y se extienden hasta el 19 de agosto de 2022.

PUBLICIDAD

3. Son elegibles para participar en este Sorteo, todas las personas naturales, residentes legales de Puerto Rico, mayores de veintiún (21) años, que visiten los booths de exhibición de los productos y servicios de GFR en el evento de Open House para agencias y clientes de GFR a llevarse a cabo en el edificio de producción de GFR Media, ubicado en Guaynabo, Puerto Rico (en adelante, el “Evento”), cuya dirección física y postal están incluidas en la Sección 13 de estas reglas. Deberá cumplir con todos los requisitos de participación requeridos por los productores del Evento. No serán elegibles para participar en este Sorteo los empleados y/o contratistas del Promotor, empresas afiliadas, y todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo grado de afinidad, además de toda persona que resida con ellos. Este Sorteo es válido solamente en el área geográfica de Puerto Rico. El Sorteo está sujeto a las leyes de Puerto Rico, así como a los reglamentos aplicables y las leyes y reglamentos federales aplicables. Los participantes reconocen y aceptan que ellos han leído y están de acuerdo con cumplir las reglas oficiales. El Promotor se reserva el derecho de determinar la validez de las participaciones sometidas y rechazarlas si no cumplen con los requisitos de este Sorteo o si se ha utilizado un método no permitido o fraudulento para participar. Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones recibidas.

4. Nada que comprar o pagar para participar en el Sorteo y recibir el premio. Para participar debe, durante el Periodo del Sorteo, visitar tres (3) o más de los booths de exhibición de los productos y servicios de GFR en el Evento y completar la información incluida en la tarjeta de registro que se entregará a los participantes al llegar al Evento, la cual funciona como formulario de participación (“Tarjeta de Registro”). Deberá proveer la siguiente información en la Tarjeta de Registro: (i) su nombre y apellidos; (ii) correo eléctronico; (iii) teléfono; y (iv) compañía (“Información Necesaria”). Al visitar los booths en el Evento, los participantes deberán proveer su Tarjeta de Registro en, al menos, tres (3) booths de su preferencia para recibir una perforación en la Tarjeta de Registro que validará la participación y depositarán la Tarjeta de Registro en una urna ubicada en el Evento. Completar este proceso de registro, según las indicaciones aquí provistas, equivale a la participación en el Sorteo. El Promotor se reserva el derecho de descalificar participaciones que se hayan sometido luego del Periodo del Sorteo. Además, se requiere que se llene correctamente la participación.

PUBLICIDAD

También se puede participar de forma gratuita y sin tener que visitar los booths de exhibición de los productos y servicios de GFR Media completar la Tarjeta de Registro en el Evento, enviando por correo la Información Necesaria: (i) su nombre y apellidos; (ii) correo eléctronico; (iii) teléfono y (iv) compañía a la siguiente dirección: “Mercadeo - Open House de GFR Media″, P.O. Box 9227512 San Juan, PR 00922-7512.

La Información Necesaria del participante que sea incluida en la Tarjeta de Registro o enviada por correo será entrada por el Promotor a un sistema electrónico para su inclusión en el Sorteo. El Promotor entrará la participación a la base de datos para el Sorteo electrónico.

a. Cada Tarjeta de Registro o el envió de la Información Necesaria por correo corresponderá a una (1) participación en el Sorteo y no se aceptarán participaciones duplicadas. Solo se aceptará como participación válida una (1) Tarjeta de Registro o el envío de una (1) comunicación por correo con la Información Necesaria por participante. Para propósitos de claridad, si un participante completa la Tarjeta de Registro y envía la Información Necesaria por correo, se entenderá como que ha sometido participaciones duplicadas y el Promotor descalificará la segunda participación que se haya recibido de dicho participante, ya sea la Tarjeta de Registro o la Información Necesaria enviada por correo.

b. Cualquier participación que no cumpla con los requisitos aquí detallados, no contará como una participación válida en el Sorteo.

c. Las participaciones se estarán monitoreando y evaluando si cumplen con los criterios de participación del Sorteo. De no cumplir con los criterios de participación, su participación NO se considerará válida y no cualificará para recibir el premio del Sorteo.

PUBLICIDAD

d. Los participantes que cumplan con todos los requisitos de participación serán elegibles para ganar uno de los premios del Sorteo.

e. Quedan excluidas de participar corporaciones, asociaciones o entidades jurídicas.

f. Las personas participantes en esta promoción lo hacen voluntariamente.

g. El Promotor no se hace responsable por información ilegible o incorrecta que impida identificar al concursante, participaciones tardías, mal hechas, mal ubicadas, extraviadas, o incompletas, en cuyo caso dicha participación se descalificará.

h. Toda obligación para con los ganadores de los premios por parte del Promotor, cesa totalmente al momento de la entrega de los premios.

5. Los ganadores del Sorteo se seleccionarán el viernes, 26 de agosto de 2022 en las oficinas de GFR Media en el Edificio de #50, Carretera 165, Guaynabo, Puerto Rico. La selección del ganador(a) se hará de forma física. Todas las tarjetas de registro que cumplan con los requisitos antes mencionados (punto #4), pasarán a una urna física en donde se selecionarán a los ganadores de manera aleatoria. Se escogerán un total de veinticinco (25) ganadores. Adicionalmente, utilizando el mismo método, se seleccionarán veinticinco (25) participaciones adicionales que constituirán los posibles ganadores alternos. En caso de que el ganador(a) original no pueda reclamar el premio o sea posteriormente descalificado(a), se le otorgará el premio vacante al ganador(a) alterno, siguiendo el orden en que fue seleccionado.

6. Durante el Periodo del Sorteo, los participantes que cumplan con los criterios de participación mencionados en estas reglas estarán participando para ganar uno (1) de los siguientes veinticinco (25) premios:

PUBLICIDAD

a. Uno (1) de diez (10) premios iguales para un (1) televisor de 43″ 4K UHD, marca Hisense modelo Android Smart TV 43H6570G, valorado en ciento sesenta y nueve dólares ($169.00) cada uno;

b. Uno (1) de diez (10) premios iguales para un (1) certificado de Winery Outlet, valorado en cien dólares ($100.00) cada uno. Estos certificados serán válidos hasta el viernes, 18 de noviembre de 2022.

c. Uno (1) de cinco (5) premios, para tarjetas de regalo de Plaza las Amércias y/o Plaza del Caribe, valoradas en:

a. dos tarjetas de quinientos ($500.00) dólares cada una

b. una tarjeta de trescientos ($300.00) dólares

c. dos tarjetas de cien ($100.00) dólares cada una

El premio será intransferible. Tampoco podrá ser redimido por efectivo o sustituidos en todo o en parte por otra consideración. Toda y cualquier obligación del Promotor para con el ganador(a) de un premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento de la entrega del premio. El Promotor no se hace responsable de ninguna garantía expresa o implícita sobre los premios a otorgarse. El ganador será responsable de pagar cualquier contribución sobre ingresos u otros impuestos y otras entidades gubernamentales por razón de la aceptación, recibo y uso del premio. Límite de un (1) premio por individuo para todo el Periodo de Sorteo.

7. Para reclamar el premio, el ganador deberá firmar un relevo de responsabilidad por cualquier reclamación contractual, extracontractual o de cualquier otra naturaleza o índole que pudiera surgir como consecuencia directa o indirecta de su participación en el sorteo o del disfrute del premio, y una licencia en el que le concederá a GFR el derecho de utilizar, reproducir, alterar, exhibir, distribuir, publicar y anunciar su nombre, voz e imagen en cualquier medio, sin necesidad de compensación alguna adicional al premio (en adelante, el “Relevo”).

PUBLICIDAD

8. Los participantes seleccionados como ganadores serán notificados a través de llamada telefónica según la información que han provisto en la Tarjeta de Registro o por correo. GFR realizará las gestiones de notificar a los participantes seleccionados mediante al menos dos (2) llamadas telefónicas. No obstante, si el participante no responde en un plazo de un (1) día laborable a partir de la primera llamada telefónica quedará automáticamente descalificado y se notificará al ganador alterno. Se harán al menos dos (2) llamadas al ganador alterno, de este no responder en un plazo de un (1) día laborable a partir de la primera llamada quedará descalificado y se procederá a notificar al siguiente participante seleccionado como ganador alterno.

9. Una vez notificado el participante ganador, el mismo se compromete a visitar personalmente las oficinas de GFR en las fecha que GFR indique para reclamar su premio. El ganador debe redimir su premio personalmente. Para propósitos de claridad, el premio no podrá ser redimido a través de un representante del ganador. El Promotor no se hace responsable por nombres, direcciones o teléfonos incompletos, ilegibles o incorrectos. Si el ganador es menor de edad para fines legales, es decir, menor de veintiún (21) años, el Promotor se reserva el derecho de descalificar su participación por no cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en la Sección 3 de estas reglas. El Promotor se reserva el derecho de exigir los siguientes documentos antes de entregar cada premio:

a. firmar documento de aceptación del premio con detalle de los términos y condiciones del mismo y/o el Relevo;

PUBLICIDAD

b. mostrar una identificación válida expedida por el gobierno que contenga su foto y firma (tal como, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta electoral) a satisfacción del Promotor; y

c. mostrar evidencia de su residencia en Puerto Rico y edad para elegibilidad y propósitos contributivos, respectivamente (colectivamente los incisos (a) a (c), la “Reclamación Oficial del Premio”).

10. Toda y cualquier obligación de GFR para con el ganador del premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento del consumo o la entrega del premio. GFR no será responsable si el ganador no puede asistir al Evento o si llega después de la hora límite para poder participar en el Evento. Además, GFR no se hace responsable de la cancelación, ni de retrasos en el Evento. GFR sus agentes, corporaciones matrices, afiliadas o subsidiarias, no serán responsables de cualquier accidente, daño o perjuicio que sea resultado del consumo y/o disfrute del premio o de la participación en el sorteo.

11. El Promotor se reserva el derecho de enmendar estas reglas siguiendo los requisitos de las leyes y reglamentos aplicables. Este Sorteo está sujeto a todas las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables. De existir alguna inconsistencia entre la versión completa de estas reglas y las reglas abreviadas, la versión que sea de más beneficio para los participantes prevalecerá.

12. Si por alguna razón legal o de otra naturaleza, alguno de los términos de las reglas de este sorteo es declarado inválido o nulo por un tribunal competente, el resto de los términos permanecerán con toda su fuerza y vigor legal.

PUBLICIDAD

13. El Promotor de este sorteo es GFR Media, LLC: Dirección física: 50 Carr. 165, Ste. 1 Sector Buchanan, Parque Industrial Amelia, Guaynabo, PR 00968-8024, Dirección postal: P.O. Box 9227512, San Juan, Puerto Rico 00922-7512, teléfono 787-420-4440. El correo electrónico: mercadeo@gfrmedia.com a escribir para recibir una copia gratis de las reglas oficiales o una lista de los ganadores de este sorteo.

14. Por el solo hecho de participar en el Sorteo y someter la Información Necesaria, los participantes otorgan su total aceptación de los términos y condiciones contenidos en estas reglas, por los cuales se entenderá que están plenamente obligados y renuncian a la alegación de no haber leído o comprendido sus disposiciones. Igualmente, con la mera participación, los participantes del Sorteo, al someter la Información Necesaria, aceptan que el Promotor, sus respectivas subsidiarias, afiliadas, divisiones, empleados, oficiales, directores, accionistas, y agentes envueltos en este Sorteo no son responsables y quedan relevados por parte de los participantes y/o ganadores y sus respectivos familiares de toda y cualquier reclamación por daños y perjuicios, incluyendo, pero no limitado a, violaciones de propiedad intelectual, lesiones, muertes, accidentes, querellas, sufrimientos, angustias, gastos, costos y honorarios legales o de otro tipo, que surjan o estén relacionados con su participación en este Sorteo, o surjan en las etapas de reclamación, verificación, redención, entrega y/o uso de cualquiera de los premios de este Sorteo. La responsabilidad del Promotor está limitada a entregar los premios ofrecidos en este Sorteo y a administrar la mecánica de la promoción. El Promotor no se responsabiliza por inscripciones tardías, mal ubicadas, mal hechas, ilegibles o incompletas, las mismas serán descalificadas. Las personas participantes en este Sorteo lo hacen libre y voluntariamente. Los participantes se harán responsables ante los organizadores del Sorteo de cualquier posible reclamación de terceros por la violación de sus derechos sobre las fotos y/o dibujos compartidos con el Promotor para el Sorteo. Al participar en el Sorteo, y como condición para recibir el premio, la persona participante que resulte ganadora autoriza expresamente al Promotor y sus agencias de publicidad a publicar su nombre redes sociales, así como cualquier otro medio existente y por existir, otros sitios de internet y demás medios donde se promocione el Sorteo.

PUBLICIDAD

15. Solo el número de premios indicados en estas reglas será adjudicado. Todos los premios están sujetos a verificación, son intransferibles y no pueden ser sustituidos, cambiados o canjeados por otros premios o dinero en efectivo, excepto a discreción exclusiva del Promotor. El Promotor se reserva el derecho de sustituir un premio por uno de igual o mayor valor, a su entera discreción si el premio no estuviese disponible a la fecha de entrega por cualquier razón. Al recibir el premio el ganador es exclusivamente responsable por todo o cualquier impuesto o contribución local, estatal o federal que sea aplicable al recibo de un premio. La obligación del Promotor en este Sorteo en cuanto a los ganadores de premios concluye con la entrega del Premio en la localidad designada por éste. El ganador permitirá cualquier demora razonable en el proceso de entrega del premio, según permite la ley, el cual no excederá de siete (7) días laborables del momento de la verificación del ganador.

16. Todas las participaciones sometidas en este Sorteo se convierten en propiedad del Promotor y no serán acusadas recibidas. El Promotor se reserva el derecho a su discreción de:

a. descalificar cualquier participación que no cumpla con estas reglas oficiales o que hayan utilizado cualquier medio no autorizado o fraudulento para participar; y

b. suspender o descalificar cualquier participante que, en la discreción del Promotor, trate de violar estas reglas oficiales, el proceso de participación, el proceso de reclamar premios y/o provea información falsa y/o de otra manera trate de defraudar al Promotor; y de reclamar de dicha(s) persona(s) la devolución del premio o su equivalente en dinero y procurar todos o cualquiera remedios legales disponibles, incluyendo, solicitar el pago de daños en reclamaciones de daños y perjuicios, reclamar pérdidas y costos, gastos, honorarios y gastos de abogados y/o presentar una querella criminal a la extensión máxima permitida por ley.

PUBLICIDAD

17. Al participar en este Sorteo, USTED:

a. acuerda quedar obligado por estas reglas oficiales y por las decisiones este Sorteo, cuyas determinaciones serán finales y vinculantes en todo respecto;

b. representa ser elegible bajo estas reglas oficiales, y acuerda evidenciar cualquier aspecto de su elegibilidad al pedido del Promotor, y devolver cualquier premio o su equivalente en efectivo al Promotor si ha provisto información falsa o incompleta que convierte el otorgamiento del premio en uno contrario a las reglas oficiales o la ley;

c. certifica y acuerda que toda la información personal provista al Promotor en relación a este Sorteo es correcta y queda sujeta a la Política de Privacidad de GFR Media LLC, la cual ha leído y acepta. Para más información sobre la Política de Privacidad del Promotor, acceda al siguiente enlace: https://www.gfrmedia.com/politica-de-privacidad/.

d. acuerda que el Promotor, sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, y cualquier otra persona o entidad involucrada de cualquier manera en alguna etapa de este Sorteo y cada uno de sus respectivos empleados, contratistas independientes, funcionarios, directores y accionistas (colectivamente, “Entes Relevados”) no son ni serán responsables y usted acepta no incoar demandar ni reclamación y por siempre exonerar e indemnizar al Promotor, sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, y cualquier otra persona o entidad involucrada de cualquier manera en alguna etapa de este Sorteo de todo reclamo, acciones, causas de acción, quejas y demandas, incluyendo cualquier reclamación basada en negligencia, de todo y cualquier lesión, daños corporales y daños, angustias y perjuicios (incluyendo sin implicar limitación, por muerte o incapacidad) a persona o propiedad, gastos, pérdidas, costos y honorarios de abogados (colectivamente, “Reclamaciones”), que surjan o se aleguen hayan surgido como resultado de, o en conexión con, su participación en este Sorteo, el subir o bajar materiales en relación al Sorteo, el someter su participación o materiales de participación, el recibo, reclamación, aceptación, posesión, uso o uso indebido de cualquier premio o certificado de premio, o del anuncio del ganador o del premio o mientras participa en cualquier actividad relacionada a este Sorteo, incluyendo cualquier reclamación fundamentada en derechos de autor, derechos morales, derecho de marcas, derecho de privacidad, de imagen o publicitario suyo o de terceros en relación con sus materiales de participación o expresiones relativas a este Sorteo o en relación con los usos publicitarios concedidos al Promotor y sus agentes;

PUBLICIDAD

e. acepta que las Entidades Relevadas no han expresado, emitido ni son responsables de garantía, expresa o implícita de tipo alguna, de hecho o derecho, en relación con la calidad, idoneidad para uso particular ni comerciabilidad de cualquier premio(s), y que los mismos están sujeto a los términos, condiciones y garantías (si alguna) de su fabricante;

f. que el Promotor, sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, y cualquier otra persona o entidad involucrada de cualquier manera en alguna etapa de este Sorteo no son ni serán responsables por participaciones, fotos, comunicaciones, emails que resulten perdidas, tardías, robadas, incompletas, ilegibles, ininteligibles, alteradas o pirateadas, mal dirigidas, mal colocadas, o incorrectas o cualquier otra causa no intencionada que afecte el recibo y/o entrega de cualquier participación, comunicación o correspondencia relevante a este Sorteo de una manera puntual y propia, tales como, sin implicar limitación, aquellas debido a los servicios de teléfono, computadoras, correo, servicios en-línea, servidores, errores en los equipos y programas, fallos, tardanzas, piratería, congestión, intervención no autorizada, errores técnicos o humanos;

g. acepta que la responsabilidad del Promotor termina con la entrega del premio o vale para adquirir el premio, según aplique, y que el Promotor, sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, y cualquier otra persona o entidad involucrada de cualquier manera en alguna etapa de este Sorteo no son responsables (y el ganador expresamente las releva) de toda y cualquier obligación que corresponda al ganador, incluyendo, sin implicar limitación, el tener identificación adecuada y/o someter la documentación requerida para la Reclamación Oficial del Premio, el obtener los derechos de terceros en relación con cualquier material sometido a este Sorteo, informar al Estado cualquier ingreso y pagar cualquier impuesto relativo al recibo de un premio;

PUBLICIDAD

h. si es un ganador alterno, se le podrá requerir que suscriba, como condición para recibir el premio, un relevo de responsabilidad y autorización para usos publicitarios incluyendo relevo de publicidad autorizando al Promotor y sus agentes al uso del nombre del ganador, dirección (pueblo, estado), fotografías y grabaciones en video, materiales audiovisuales, imágenes, semejanzas, declaraciones, opiniones y citas, incluyendo un consentimiento para realizar comparecencias personales en público, en cualquier medio de comunicación, ahora conocido, incluyendo, sin limitación, televisión, radio y el internet o que en adelante se desarrollen perpetuamente, mundialmente y para propósitos comerciales, promocionales y publicitarios, sin ninguna otra notificación o compensación y adicionalmente o cuando sea requerido de otra manera por cualquier difusor de medios y la licencia antes indicada para el uso de la participación sometida al Sorteo para los usos permitidos;

i. acuerda cumplir y respetar todas las leyes, reglamentos y estándares de conducta requeridos de usted durante cualquier comparecencia personal relacionada con este Sorteo, incluyendo, pero no limitándose, a comparecencias a los establecimientos del Promotor, de terceros para la toma de fotos o videos y acuerda comportarse con decoro y no exponer al Promotor, sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, y cualquier otra persona o entidad involucrada de cualquier manera en alguna etapa de este Sorteo a cualquier daño a su reputación e imagen;

j. que cualquiera y toda reclamación será resuelta individualmente, sin el recurso de una acción de clase y que cualquier y todo remedio a su favor y en contra del Promotor, sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, y cualquier otra persona o entidad involucrada de cualquier manera en alguna etapa de este Sorteo se limitarán a los gastos de bolsillo realmente incurridos por el participante para su participación en este Sorteo;

PUBLICIDAD

k. que el Promotor, sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, y cualquier otra persona o entidad involucrada de cualquier manera en alguna etapa de este Sorteo no son responsables de la participación de personas que residan, o se encuentre físicamente localizadas fuera del territorio elegible cuyas participaciones serán nulas y sin validez; que no serán responsables por conexiones perdidas, interrumpidas o no disponibles en un servidor de red, de un proveedor de servicio telefónico o cualquier otra conexión; accesibilidad o disponibilidad telefónica, mala comunicación, computadores inservibles, transmisiones de satélite, telefónicas o de cable inservibles, dificultades de línea o técnicas; dificultades de teléfono, dificultad de equipos de computadora o de programación, errores técnicos o dificultades; de caídas de transmisiones telefónicas o técnicas, intervención humana no autorizada; congestión de tráfico, transmisiones desordenadas o confusas; entregas de correo mal dirigidas o devolución o entregas que no puedan entregarse por el servicio de correo; o por cualquier error de toda índole, sean por causa de errores electrónicos, humanos, mecánicos, de imprenta, producción o técnicos o por cualquier otra causa; aun causadas por la negligencia de cualquier parte relevada o terceras partes; no serán responsables por errores tipográficos o cualquier otro en la oferta o administración de este Sorteo, incluyéndose, pero limitándose a: errores en la publicidad, en las reglas, en la selección y anuncio de los ganadores y errores en la distribución de los premios;

l. el Promotor, sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, y cualquier otra persona o entidad involucrada de cualquier manera en alguna etapa de este Sorteo no serán responsables por la incapacidad de cualquier ganador para aceptar o utilizar el premio por cualquier motivo; y

m. los participantes reconocen y acuerdan que cualquier participación, incluyendo cualquiera y todos los originales sometidos como material participante puede ser borrados, eliminados y/o destruidos cuando no sea necesario para los propósitos del Promotor a la única discreción del Promotor y el Promotor no tendrá una obligación de devolver cualquier original de los participantes. El Promotor podrá, pero no estará obligado a, borrar cualquier contenido una vez sea publicado.