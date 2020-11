1. Promotor: MCS Life Insurance Company (en adelante “MCS” o “el promotor”), con oficinas en: MCS Plaza, Segundo Piso, 255 Ave. Ponce de León, San Juan, PR 00916-1919. Su página electrónica www.mcs.com.pr Teléfono: 787-945-1239

2. Disponibilidad de las reglas: www.mcslotomapersonal.com y www.elnuevodia.com/concursos . Las reglas estarán disponibles en las oficinas principales de MCS, Departamento de Ventas Individuales, 255 Ave. Ponce de León, MCS Plaza, Segundo Piso, San Juan, Puerto Rico 00917.

3. Duración: La duración de este sorteo es del 17 de noviembre de 2020 al 24 de enero de 2021.

4. Requisitos de elegibilidad: Pueden participar en esta promoción personas naturales mayores de edad, entre las edades de 21 años a 45 años, residentes legales de Puerto Rico, excepto empleados, contratistas de MCS ni agentes independientes de su compañía matriz o sus compañías afiliadas. Tampoco pueden participar empleados o contratistas de agencias de publicidad de MCS, agencia de promociones, relaciones públicas ni entidades relacionadas con el desarrollo de la promoción, agencias de producción o distribución de los materiales y premios del sorteo. De igual forma, no podrán participar los familiares en línea directa hasta segundo grado de consanguinidad y segundo grado por afinidad de alguno de los antes mencionados empleados, agentes independientes o contratistas. Tampoco pueden participar asegurados existentes de MCS ni de su compañía matriz o sus compañías afiliadas que cancelen sus cubiertas activas entre el 17 de noviembre de 2020 y el 31 de enero de 2021. Cualquier participación de una persona que omita información para pretender que cualifica para ser ganadora será anulada y será sometido a las autoridades gubernamentales para los procedimientos legales correspondientes. No se requiere comprar o pagar para participar o recibir el premio.

5. Participantes/ Formas del Sorteo:

Para participar, el participante sólo tiene que visitar la página de Internet www.mcslotomapersonal.com y completar el formulario de participación. Para completar el formulario, deberá completar los campos requeridos, aceptar las Reglas del Sorteo, los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad del promotor. Completar este proceso de suscripción equivale a la participación en el sorteo. Los participantes tendrán desde el martes, 17 de noviembre de 2020 a las 12:00 a.m. hasta el 24 de enero de 2021 las 11:59 p.m. para participar. Luego de este horario no serán válidas las participaciones. Además, se requiere que se complete correctamente la participación. El uso de “robots” para participar queda prohibido. Si se identifica que su participación fue realizada a través de un “robot”, su participación será anulada. El sistema permitirá hasta un máximo de una participación por concursante por semana. No obstante, los participantes pueden completar el registro cada semana para un premio diferente; siempre y cuando no hayan ganado un premio anterior.

También se puede participar sin tener que acceder y registrarse. En este caso, puede enviar un sobre por correo regular a la siguiente dirección: “MCS Lo Toma Personal”, MCS Life Insurance Company. P.O. Box 9024200, San Juan, PR 00902-4200. Dentro del sobre, deberá tener en una hoja, y de forma clara y legible, los siguientes datos:

· Nombre y apellidos

· Género

· Teléfono (2)

· Correo electrónico

· Pueblo de residencia

· Fecha de nacimiento – (solo mes y año)

· Si autoriza o no a MCS Life Insurance Company a enviarle información sobre sus productos y/o servicios o a contactarle mediante correo electrónico llamada telefónica.

La información del participante será entrada al sistema para su inclusión en el sorteo. El promotor no se hace responsable por información ilegible o incorrecta que impida identificar al concursante, en cuyo caso dicha participación se descalificará. Personal de la agencia de promoción de MCS entrará la participación a la base de datos para el sorteo electrónico.

6. Premios del Sorteo y fechas de selección: Se escogerá un ganador semanal, mediante sorteo al azar, quien recibirá un solo premio. Los premios, periodo de participación y fecha de sorteos, serán los siguientes:

Ganador

Premio

Periodo Participación

Fecha Sorteo

1er Ganador

$500.00 en efectivo

17 al 22 noviembre de 2020

23-Nov-2020

2do Ganador

$500.00 en efectivo

23 al 29 noviembre de 2020

30-Nov-2020

3er Ganador

Plan médico MCS Personal por un año (no transferible a dinero)

30 noviembre al 6 diciembre de 2020

07-Dic-2020

4to Ganador

$500.00 en efectivo

7 al 13 de diciembre de 2020

14-Dic-2020

5to Ganador

$500.00 en efectivo

14 al 20 de diciembre de 2020

21-Dic-2020

6to Ganador

$500.00 en efectivo

21 al 27 de diciembre de 2020

28-Dic-2020

7mo Ganador

$500.00 en efectivo

28 diciembre de 2020

al 3 de enero de 2021

4-Enero-2021

8vo Ganador

Gasolina por un año (Ganador recibe el valor de $2,340.00 en certificados de Gasolina Puma y Total)

4 al 10 de enero de 2021

11-Enero-2021

9no Ganador

Estadía de 3 días y 2 noches para 4 personas más cena familiar para cuatro personas. (Ganador recibe una estadía de 3 días y 2 noches en el Hotel Royal Isabela y una cena en restaurante del hotel para 4 personas. Valor aproximado: $1,350.00)

11 al 17 de enero de 2021

18-Enero-2021

10mo Ganador

Honda Civic LX 2020 (Premio incluye vehículo, marbete y tablilla) Valor aproximado: $25,000.00)

17 de noviembre de 2020

al 24 enero de 2021

25-Enero-2021

7. Todas las participaciones recibidas desde las 12:00 a.m. del día de comienzo del periodo de participación hasta las 11:59 p.m. del último día del periodo de participación, estarán participando del sorteo y premio de esa semana, según descrito anteriormente en “Periodo de Participación.” Las personas que deseen participar de un premio de otra semana, deberá registrarse para la semana correspondiente al premio que interese. El ganador de algún premio no podrá ganar ningún otro premio en todo el sorteo. En el caso del sorteo para el décimo premio (vehículo Honda Civic LX 2020), el sorteo se realizará entre todos los registros únicos recibidos desde el 17 de noviembre de 2020, hasta el 24 de enero de 2021, excluyendo los ganadores de los 9 premios anteriores. Para cada sorteo y selección semanal, se considerará una sola participación por usuario o registro de ese periodo.

8. Los sorteos se llevarán a cabo en los días dispuestos en estas reglas, según los periodos de premio y selección, en las oficinas de eMotions Production, LLC. La selección del ganador(a) se hará de forma electrónica. El sorteo se realizará mediante el uso de un programa de computadora en que al azar escogerá a los ganadores, luego de validar que las participaciones son orgánicas y no fueron realizadas a través de un sistema o técnica de “robot”.

9. Luego de terminado cada sorteo, serán seleccionadas al azar tres (3) participaciones adicionales que constituirán los posibles ganadores alternos. En caso de que el ganador(a) original no pueda reclamar el premio o sea posteriormente descalificado(a), se le otorgará el premio vacante al ganador(a) alterno, siguiendo el orden en que fue seleccionado. Cada semana y para cada premio, habrá un ganador y ganadores alternos correspondientes a dicho periodo.

10. El premio será intransferible. En el caso del tercer, octavo, noveno y décimo premio, tampoco podrán ser redimidos por efectivo o sustituidos en todo o en parte por otra consideración. Toda y cualquier obligación del promotor para con el ganador(a) de un premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento de la entrega del premio. El premio tiene fecha fija y es requisito de este sorteo que el ganador(a) pueda asistir a la entrega del mismo en la fecha designada. El ganador será responsable de pagar cualquier contribución sobre ingresos u otros impuestos y otras entidades gubernamentales por razón de la aceptación, recibo y uso del premio.

11. Especificaciones de los premios:

a. Los ganadores de los premios de $500.00 en efectivo recibirán un cheque por esta cantidad que podrán utilizar a su deseo y juicio, luego de completar su respectivo relevo de entrega el día acordado por el promotor. La gestión del cheque podría demorar hasta unas dos semanas, luego de completar los datos y documentos necesarios con el ganador para su proceso.

b. El ganador del tercer premio recibirá un plan médico individual de MCS Personal con cubierta Silver 7130 con un valor aproximado basado en persona fumadora de 31 años de $2,205 anual. Esto aplica para el ganador exclusivamente. El ganador de la cubierta de plan médico MCS Personal no será responsable del pago de prima mensual pero será responsable del pago de deducibles, copagos y coaseguros de acuerdo a la cubierta del plan. La cubierta de plan médico es sólo para el ganador y no incluye ningún familiar ni ninguna otra persona que viva en su hogar o cualquier otro que el ganador desee incluir, los cuales deberán ser pagados por el asegurado principal. Tampoco es redimible en efectivo. Si el ganador posee un plan médico y desea beneficiar a un pariente directo: hijo(a), esposo(a), mamá, papá, hermano(a), el promotor podrá aceptar la transferencia única y exclusiva de este premio. En cualquier caso, la cubierta incluye cubierta médica y de hospital con medicamentos recetados, cubierta dental ampliada, con preventivo y restaurativo, Programa MCS Alivia que incluye quiroprácticos, masajes terapéuticos, aromaterapia y más. Igualmente, incluye el Programa MCS Balance Personal que incluye reembolso de hasta $30 mensuales para gimnasio, Asistencia en el Hogar hasta un máximo de $350 por evento en servicios de plomería, cerrajería y electricidad. El ganador deberá completar el formulario de inscripción. La cubierta del plan médico será efectiva el 1 de enero 2021 hasta diciembre 2021. Si el ganador desea mantener este plan y cubierta luego de los 12 meses del disfrute de su premio, MCS podrá diligenciar una tarifa para que el ganador se suscriba a un nuevo contrato privado, sujeto a los términos, pagos y condiciones de ese momento. El uso del plan médico requiere cumplir con los términos y condiciones del contrato de seguro aplicable.

c. El ganador del octavo premio (gasolina por un año) recibirá certificados valorados en $2,340.00 divididos en partes iguales entre certificados de la Gasolinera Total y la Gasolinera Puma de Puerto Rico. El valor es equivalente a un consumo promedio de $45.00 de gasolina semanal por 52 semanas. No es redimible en efectivo.

d. El ganador del noveno premio (estadía de 3 días y 2 noches en hotel más cena para 4 Personas) se coordinará en el Hotel Royal Isabela en Puerto Rico. La estadía se coordinará para el período de febrero y marzo de 2021, según el interés del ganador y la disponibilidad del hotel en ese momento. La estadía es en una habitación doble regular para un máximo de 2 adultos y 2 niños de hasta 12 años de edad. No incluye desayunos, almuerzos, cenas, excursiones, deportes acuáticos y/o ningún otro servicio del hotel. El premio sí incluye una cena formal en el restaurante del hotel para estas 4 personas a coordinarse una de las dos noches de su estadía. El ganador será responsable de pagar el exceso de consumo del valor acordado con la gerencia del restaurante. El promotor se reserva el derecho de reservar en otro hotel de Puerto Rico que cumpla con las mismas condiciones de experiencia y calidad. Valor total del premio es aproximadamente $1,350.00. Premio no es transferible en dinero en efectivo.

e. El ganador del décimo premio (vehículo Honda Civic LX 2020) incluye el pago de tablilla y marbete. No incluye ningún seguro privado. Si el ganador(a) desea incluir un seguro, será su responsabilidad el pago de éste y cualquier otra preferencia o cumplimiento de ley. El promotor se reserva el derecho de escoger el modelo y color de antemano, sin necesidad de consulta al ganador. La garantía del vehículo será la que ofrece el fabricante y el dealer donde fue comprado. Esta garantía “bumper to bumper” es de 3 años o 36,000 millas (lo primero que ocurra), también incluye garantía en el “powertrain” de 4 años o 50,000 millas (lo que ocurra primero) e incluye además el programa “Honda Gold”, que provee cambios de aceite y filtro con asistencia en la carretera durante 3 años o 36,000 millas (lo que ocurra primero). Luego de la entrega del premio, no habrá ninguna obligación adicional del promotor a la establecida en la compra. El valor total aproximado de este premio es de $25,000.00. El ganador es responsable de costos adicionales relacionados con accesorios y modificaciones del vehículo seleccionado.

12. Entrega de premios:

El ganador será notificado a través del correo electrónico e información que ha brindado al promotor en el registro de participación y se le darán instrucciones de cómo reclamar su premio. El promotor se compromete en enviar al menos 2 correos electrónicos y realizar al menos 2 llamadas telefónicas a la dirección y teléfono provisto en su registro de participación. El ganador tendrá treinta (30) días para recoger su premio desde la fecha de notificación. El ganador tendrá que presentar una identificación vigente emitida para propósitos de identificación por el gobierno y que contenga retrato y firma. Cualquier impuesto que tenga que ser pagado con relación al premio recibido será responsabilidad exclusiva del ganador. Además, el ganador se obliga, como condición para recibir su premio, a firmar un recibo del premio obtenido y relevo de responsabilidad, así como certificado de que cumple con los requisitos legales de estas reglas. Para recibir el premio, el ganador tiene que otorgar el derecho y licencia al promotor y a sus agencias de publicidad, promociones y relaciones públicas a utilizar, publicar y anunciar su nombre, voz e imagen en cualquier forma o medio conocido o por conocerse o desarrollarse en el futuro, en cualquier parte del mundo, por tiempo indefinido, sin compensación alguna.

Cada ganador deberá recoger su premio en las oficinas de eMotions Production, LLC. ubicadas en el Lote 18 de la Calle Diana en Guaynabo Puerto Rico 00966 o donde el promotor del concurso le indique con previa notificación. De igual manera, puede comunicarse al teléfono 787-945-1239 ó 787-509-6648 para los arreglos pertinentes. El premio será coordinado y entregado por representantes del promotor, una vez haya culminado el sorteo. Si pasaran 30 días sin que el ganador recoja su premio o se comunique, se anulará su selección y se otorgará dicho premio al primer ganador alterno de esa semana. El premio no es transferible. Toda y cualquier obligación de los auspiciadores del certamen para con el ganador del premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento del consumo o la entrega del premio.

13. Reglas Generales:

a. Ni el promotor, ni sus agencias de publicidad, promociones o relaciones públicas, ni cualquier otro agente, se responsabilizará por daños, accidentes o pérdidas (directas, indirectas o consecuentes) que pueda sufrir algún ganador, sus familiares o cualquier persona por el uso o disfrute de un premio, ni durante alguna etapa del sorteo, sea cual fuere la naturaleza de la pérdida sufrida, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdida física, muerte, daños emocionales, daños económicos, etc. Al aceptar el premio, la persona ganadora, suscribirán un relevo de responsabilidad y de publicidad, a los patrocinadores y/o promotores, a sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes, cesionarios, afiliadas, matrices, subsidiarias, y aseguradores de cualquier reclamación o responsabilidad por alegados actos u omisiones negligentes, o por cualquier concepto, relacionado con este sorteo en cualquier etapa del mismo, así como por cualquier reclamación en relación con el premio recibido.

b. De ser necesario, el ganador deberá aceptar cualquier demora razonable en relación con la entrega o redención de su premio. El promotor se reserva el derecho de modificar las reglas o las fechas del sorteo, de conformidad con la reglamentación vigente del Departamento de Asuntos del Consumidor.

c. El promotor no será responsable por correos, falsa información, cuentas digitales, fotos, imágenes o videos que resulten ilegales, de contenido impropio, incompletos, ilegibles, borrosos, tardíos, con dirección incorrecta o desviadas de su curso, robados, con franqueo insuficiente o mutiladas; o por cualquier error, omisión, interrupción, defecto o información inexacta de la participación, bien sea por causa de los equipos, por un error humano, u otra causa. A su vez, el promotor se reserva el derecho absoluto a determinar la validez de las participaciones sometidas y, de rechazarlas, si no cumplen con los requisitos y reglas del certamen, o si el participante ha utilizado un método no permitido para participar. Las determinaciones del promotor serán finales e inapelables en cuanto a estos asuntos.

d. El promotor se reserva el derecho a suspender o cancelar el sorteo, a variar las reglas, fechas de comienzo y final, sus termino y condiciones, así como el premio ofrecido, cuando a su juicio o criterio lo entienda prudente y necesario, sujeto a cualquier ley o reglamento aplicable.

14. Leyes Aplicables: Este concurso está sujeto a todas las leyes y reglamentos aplicables en Puerto Rico. Si por razón legal o de otra naturaleza, alguno de los términos de estas reglas es declarado inválida o nulo por un tribunal competente, el resto de los términos permanecerán con toda su fuerza y vigor legal. En caso de que haya alguna inconsistencia entre las reglas publicadas por el promotor, la versión que resulte más beneficiosa a los participantes prevalecerá.