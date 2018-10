La Habana, Cuba - Intérpretes de jazz, salsa, música clásica y folclórica e investigadores de varios países coincidirán durante el XII Festival Internacional de Percusión, que se celebrará desde el 18 y hasta el 20 de octubre próximos, organizado por el Conservatorio de Música de Puerto Rico.



Una de las novedades de esta edición será el Primer Encuentro de Bateristas Afrocaribeños, donde participarán tres drummers de la “Mayor de las Antillas”, cuya herencia de raíz africana es notable y contribuyen con su música al desarrollo del instrumento.

La primera jornada del encuentro iniciará con clases magistrales de Fidel Morales, virtuoso músico cubano radicado en Puerto Rico, y de los boricuas José Ortiz Charriez y Efraín Martínez.

Morales escribió los temas “La expresiva” y “Mamina”, entre otros clásicos cubanos del son y la timba. Sus composiciones han sido grabadas por artistas boricuas y norteamericanos, algunas nominadas al Grammy, como en el CD de Amadito Valdés “Bajando Gervasio” (2004).

En 2010 salió al mercado de Puerto Rico su producción “Salsa Son Timba”. Su experiencia como percusionista en la Orquesta Sinfónica de Panamá por más de 10 años, asistente de percusión en el conservatorio nacional de ese país, así como las clínicas y talleres de batería que ha ofrecido, le permitirán sostener un amplio debate con los estudiantes de música, educadores, investigadores y amantes de la percusión que asistirá al evento.

Horacio “El Negro” Hernández, otro de los bateristas cubanos de calibre que estarán en Puerto Rico, ha consolidado su carrera en Estados Unidos y es conocido por su particular técnica que mezcla elementos afro-cubanos con el jazz.

“El negro” fue el miembro más joven del grupo de Tito Puente y en 1998 la revista Modern Drum lo eligió “Drummer of the Year”. Obtuvo en 1997 un Grammy con su primer álbum “Habana” y en 2001 con el CD “Live at the blue Note”, además ha colaborado como grandes estrellas como Carlos Santana. De su actividad docente en talleres internacionales nació el método “Conversations in Clave”, editado por la Warner Bros.

Por su parte, Yissy García -símbolo del nuevo sonido del jazz cubano- cerrará con un concierto el primer día del Festival, e impartirá una clase sobre cómo los ritmos afrocubanos se transforman y adaptan a la batería. La joven ya tiene un aval respetable, en el que se incluye el primer lugar del Primer Concurso Internacional de Jazz Master Jam Festival (2013), celebrado en Ucrania.

Actualmente, García es líder de Bandancha, un proyecto musical que sigue las rutas del latin jazz, el funk y la música electrónica. Además, ha impartido clases de percusión cubana enel Centro Polivalente Mapess (Angola) y ha tocado junto a artistas internacionales.

El Festival Internacional de Percusión se celebra desde 1995, por iniciativa del profesor José Alicea Espada, del Conservatorio de Música de Puerto Rico. La cita, prevista con un perfil educativo y artístico, reunirá a músi cos boricuas y de Cuba, Colombia, República Dominica y Estados Unidos.

La agenda del evento incluye clases magistrales, conversatorios y conciertos, donde se exhibirán las diferentes propuestas y estilos de cada instrumentista. Este año se explorará sobre el aporte de la música caribeña al desarrollo del jazz y el rock y habrá intercambios con alumnos de escuelas de música en San Juan y Ponce.