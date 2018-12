La Habana, Cuba - Benicio del Toro ha hecho todo tipo de papel relacionado al mundo de las drogas, desde un adicto, pasando por un narcotraficante u oficial antinarcóticos, y acabando en una suerte de matón mezclado con agente de inteligencia.

Esa experiencia lo ha hecho conocer de cerca las particularidades de un estilo de cine que estima es casi un género, el de los mafiosos, un tipo de película que cautiva a la audiencia porque apela a un problema social que aún no está resuelto.

“El problema del narcotráfico sigue vivo. No ha habido una solución a la guerra de las drogas y a la violencia. Es un problema que sigue”, dijo Del Toro en una rueda de prensa en hotel El Nacional de Cuba, donde se encuentra para participar en el Festival Internacional de Cine de La Habana, el que ha asegurado en el pasado es su favorito.

El cotizado actor boricua presentará el martes, en el cine Yara, la película “Sicario: Día del soldado”, la secuela del filme “Sicario”, en el cual personifica a “Alejandro”, un matón que trabaja para un equipo especializado antidroga que opera protegido bajo la sombra de la inteligencia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.

Hoy llegó sonriente y saludando amablemente en un salón repleto de periodistas y público, pues el puertorriqueño es uno de los actores extranjeros más populares en Cuba, sobre todo por su interpretación del Che Guevara en “El Argentino” y “Guerrilla”, ambas dirigidas por Steven Soderbergh.

La proyección de “Sicario: Día del soldado”, ha levantado mucha expectación, pues es un largometraje de acción, lo que ha dado nuevos aires al Festival, sobre todo con la firma de la excelencia actoral de Del Toro.

El ganador del Oscar por su personaje de un policía mexicano en la película de temática del narco, “Traffic”, indicó que en la saga de “Sicario” se presenta a un “Alejandro” que “tiene diferencias con la primera película donde es muy frío, sin conciencia, lo que lo mueve es la venganza”.

Por el contrario, en la secuela “El día del soldado” (Stefano Sollima, 2018), su personaje “se rehabilita, evoluciona” en un proceso en el que “tiene que aparentar ser lo que él más odia, recreando un sentimiento de crueldad hacia una niña hija de un jefe de cartel, que secuestra y cuando recibe la orden de matarla se niega”.

Del Toro explicó que “es complicado para el actor hacer ese cambio en dos días, en una película de acción, hay que buscarle el jueguito” para que el público entienda que es posible tal transformación de carácter.

“Es una película muy física, violenta, tuve que aprender el idioma de señas para comunicarme con uno de los personajes, esto también le da un tipo de sensibilidad interesante”, dijo, mientras reconoció que no sabe si un filme del corte de Hollywood como el que presentará le gustará al público en Cuba.

“Espero que sí, como película tiene algo de entretenimiento, aunque es violenta y no para todo el mundo, pero también puede hacer reflexionar”, agregó.

Sobre su preparación para el personaje, dijo que ya tiene cierto entrenamiento, porque “este tipo de películas sobre el mundo de la droga se basan en cosas que están sucediendo y se han convertido casi en un género... como no ha habido solución para el problema sigue en el interés de los artistas”.

Del Toro recordó que ha interpretado “muchos personajes en el problema de la droga y por el camino me he ido preparando, porque he conocido gente de ambos lados”. Sin embargo, aclaró que no ha consumido drogas para lograr sus convincentes actuaciones en papeles de adicto.

“Es imposible trabajar en una película consumiendo, se necesita disciplina, concentración”, aseguró, aunque se alegró de “convencer, que es el sueño de todos los actores”.

Sobre su coprotagonista en Sicario II, la joven actriz Isabela Moner, elogió su “habilidad de estar en el momento, fue fácil trabajar con ella porque tiene una presencia y una ecuanimidad que puede lograr mucho con pequeñas cosas y gestos”.

A una pregunta de El Nuevo Día, respondió jocosamente que aprovecha “cualquier oportunidad de venir a este Festival a presentar mis películas, me monto en esa bicicleta”. Las razones, dijo, es porque es un evento importante y porque además “en la filmación de ‘Che’ hice muchas amistades en Cuba, que ya son familia... Vivo en Estados Unidos y pedir permiso no es fácil para llegar hasta aquí”.

Del Toro adelantó que han surgido nuevos proyectos para trabajar junto a sus colegas cubanos, incluso a corto plazo, aunque prefirió no explicar hasta que estén concluidos. Agregó que ha visto varios filmes en el Festival y celebró al cubano Arturo Sotto por lograr con “Nido de mantis” (2018), “una fantástica comedia oscura”.

“En Cuba hay mucho material y talento para el cine, la cultura de su gente es impresionante”, concluyó entre los aplausos de los presentes, quienes rodearon al boricua buscando una foto o un autógrafo de un personaje que ya es habitual por estos lares.