La Habana, Cuba - Un grupo de científicos cubanos que estudia la caída de un meteorito sobre la provincia de Pinar del Río, al occidente de Cuba, aseguró que las rocas no representan un peligro para los seres humanos ni tienen un alto contenido radioactivo.

El grupo multidisciplinario ofreció una charla en el espacio Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias de Cuba, el cual se realiza la última semana de cada mes, para comentar del meteorito que cayó el pasado 1 de febrero sobre una región de Pinar del Río y cuyas explosiones fueron escuchadas por todo el litoral occidental, incluyendo La Habana, lo que causó temor entre la población.

“Ningún meteorito de estos tiene radioactividad perceptible. Lo que se ha divulgado es completamente equivocado”, dijo tajantemente el doctor en Ciencias, Oscar Álvarez Pomares, durante el encuentro público al cual asistió El Nuevo Día.

El señalamiento del científico surgió luego de que la prensa cubana publicara los resultados de un estudio a los fragmentos de roca que quedaron del meteorito registraban niveles de radioactividad, por lo que se recomendaba que “…no deben ser utilizados pedazos del meteorito para confeccionar aretes, collares, amuletos y pulseras, asidas permanentemente al cuerpo”.

El diario oficial Granma publicó que el resultado preliminar de los análisis realizados a los pedazos del meteorito en el Laboratorio de Ensayos Ambientales del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) señalaba, además, que se detectaron 27 elementos presentes en la composición química y minerológica de los pedazos de roca analizados, y que por su interés los más destacables eran el silíceo (22.5%), hierro (22.3%), azufre (16.48%) y magnesio (5.8%), y que las muestras estudiadas habían confirmado la presencia de pequeños niveles de radioactividad.

Por dicha composición, podría ser un meteorito pétreo o litito, perteneciente al subtipo acondrita, que constituyen alrededor del 7 por ciento de los hallados en la Tierra, según Granma.

El doctor Álvarez Pomares, experto en Astronomía, explicó que esos niveles de radioactividad no deben preocupar a nadie, así como las características de las rocas del meteorito en general, pues no contienen materiales que puedan dañar la salud.

“La concentración de radiación en un meteorito no es diferente a la de cualquier piedra que hay en la tierra que pisamos. Para que exista concentración de radioactividad, tiene que existir un proceso tecnológico”, expresó el cotizado científico, quien no sabe explicar de dónde salió la información inicial publicada en la prensa oficial.

Esa misma percepción la tiene el doctor y geólogo Manuel Iturralde, quien coordina el grupo de expertos de diversas ramas de la ciencia que todavía no ha concluido el estudio de los diferentes fragmentos encontrados.

“Todas las rocas, sobre toda las graníticas, tienen una dosis mínima de radioactividad, y yo he estado en contacto con muchas, las he analizado, incluso las he almacenado en mi casa, y no he tenido ningún tipo de problema”, afirmó.

Aunque no es la primera vez que en Cuba cae un meteorito –el más reciente documentado data de 1994 en Cienfuegos-, el doctor Iturralde comentó que una lluvia de rocas como la sucedida en la localidad de Viñales, Pinar del Río, es un hecho bastante raro, aunque su composición es bastante común.

“Se parece bastante a la estructura de otros meteoritos que han caído en varios puntos del planeta y es una información valiosísima para poder seguir profundizando en el conocimiento sobre cómo se formó nuestro universo”, apuntó.

Hasta ahora, los científicos presumen que los restos caídos en el occidente cubano pertenecen a un meteorito de pequeñas proporciones en comparación con otros encontrados en el planeta, y con algunos de los cuerpos aun en el espacio y cuya trayectoria ha sido seguida de cerca por la comunidad científica.