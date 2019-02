La Habana - Un avión de combate cubano se precipitó hoy a tierra en las inmediaciones de una base militar en la provincia de Artemisa, a unos 40 kilómetros de La Habana, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en una declaración.

Confirmado.... Avión militar caido en la zona de Dominguillo, Güira de Melena, no hay reportes de heridos. El piloto pudo catapultearse a tiempo. Han pasado muchos carros de bomberos. Posted by Rodrigo Huaimachi on Tuesday, February 26, 2019

“En la mañana de este martes 26 de febrero una aeronave Mig 21 de la Fuerza Aérea Revolucionaria se precipitó a tierra, por problemas técnicos, en las inmediaciones del municipio de Güira de Melena, provincia de Artemisa, durante el cumplimiento de un ejercicio de preparación combativa”, dice la nota de las FAR.

“El suceso no causó daños en la localidad, el piloto se encuentra en buenas condiciones de salud. Una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente”, agrega escuetamente.

#ÚLTIMOMINUTO | Avión militar cubano se estrella al suroeste de la isla sin dejar víctimas ? https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/AwrLiqZzTB — teleSUR TV (@teleSURtv) February 26, 2019

Los vecinos del municipio de Güira de Melena, todavía se recuperan de la conmoción causada por la caída del supersónico.

Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN), habitantes del territorio presenciaron cómo la aeronave pasaba por encima del pueblo, hacia la zona sur del asentamiento, cerca de un campamento conocido como Sonrisa de la Victoria, con fuego en una de sus turbinas.

Testigos entrevistados por la reportera del periódico local El Artemiseño relataron que se pudo apreciar cómo el piloto se eyectó antes de que la nave se precipitara a tierra y destacaron su habilidad para conducir el aparato hasta las afueras del pueblo y que no provocara víctimas ni daños considerables.

Vecinos de Güira de Melena reportaron cerca de las 11:00 am haber visto un avión en llamas y a dos tripulantes lanzarse... Posted by Periódico Artemisa on Tuesday, February 26, 2019

La ACN subrayó que al policlínico local no llegó ningún herido, aunque varias personas fueron atendidas con manifestaciones de estrés y conmoción.

El 29 de abril de 2017 un avión AN-26, perteneciente a las FAR, que había despegado del aeropuerto de Playa Baracoa colisionó contra una loma también en la provincia de Artemisa, lo que causó la muerte a los ocho militares a bordo.

El último accidente aéreo registrado en Cuba tuvo lugar el 18 de mayo del año pasado, cuando un Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación a la compañía mexicana Global Air se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto de La Habana con destino a la ciudad de Holguín.

El siniestro dejó 112 fallecidos, de los que 101 eran cubanos y 11, extranjeros: siete mexicanos -incluidos los seis miembros de la tripulación y una turista-, dos argentinos y dos saharauis residentes en la isla, uno de los cuales tenía también nacionalidad española. Solo sobrevivió a la tragedia una joven cubana que aún permanece ingresada en un hospital de la capital en proceso de recuperación de las graves heridas que sufrió.

#ÚltimaHora #Cuba La prensa local comienza a dar detalles del posible accidente de un avión militar en Güira de Melena, Artemisa. Los vecinos reportaron una explosión, la caída de una nave, humo y un gran operativo de emergencia, pero aún no hay una nota oficial sobre el suceso. — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) February 26, 2019

El Mig-21 es una viaja aeronave de combate de la era soviética que fue sacada de circulación por el Ejército Rojo pero que en muchos países del tercer mundo está en operación, sobre todo, para fines de adiestramiento de pilotos de guerra.

Cuba ha designado el 2019 como el año de la defensa nacional, por lo que los ejercicios militares se han incrementado, sobre todo, en medio de la tensión política que se vive en Venezuela, su principal aliado en el hemisferio.

Aquí está lo que hemos podido recopilar de información en la Redacción del diario 14ymedio, aunque advierto que queda... Posted by Yoani Sánchez on Tuesday, February 26, 2019