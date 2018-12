El anuncio del miércoles de un acuerdo entre Cuba y Major League Baseball (MLB), para un mecanismo que permitirá a los jugadores cubanos ser profesionales en Estados Unidos, permite echar un vistazo a la historia de la pelota entre estos dos vecinos.

1 de mayo 1871: El cubano Esteban “Steve” Bellán se convierte en el primer latinoamericano en la historia del béisbol estadounidense al hacer su debut con los Troy Haymakers de la Asociación Nacional.

29 diciembre 1878: El primer juego de béisbol en Cuba, entre Habana y Almendares. Bellán dirigió al equipo habanero, que ganó por 21-20.

1937: Los Gigantes de Nueva York realizan entrenamiento primaveral en La Habana.

1941-42, 1947: Los Dodgers de Brooklyn realizan entrenamientos de primavera en La Habana.

1953: Los Piratas de Pittsburgh hacen su campo de entrenamiento primaveral en La Habana.

Entre 1954 y 1960: Los Sugar Kings de La Habana, filial de Triple A de los Rojos de Cincinnati, juegan en las ligas menores estadounidenses. El equipo nació en 1946 como los Cubanos de la Habana en la Clase C.

Relacionados: MLB y Cuba anuncian histórico acuerdo para integrar a peloteros cubanos

21 marzo de 1959: Menos de tres meses después del triunfo de la Revolución cubana, los Dodgers de Los Ángeles y los Rojos de Cincinnati juegan el último partido entre equipos de la MLB en Cuba durante las siguientes cuatro décadas.

3 de febrero de 1962: Mediante la Orden Ejecutiva Presidencial 3447, se implanta formalmente el “embargo” total del comercio entre Estados Unidos y Cuba.

1962: El gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro prohíbe el deporte profesional en Cuba y se realiza la I Serie Nacional del béisbol cubano, sin la presencia de jugadores profesionales. Varios peloteros cubanos que tenían contratos con equipos de Grandes Ligas prefirieron permanecer jugando profesionalmente en los Estados Unidos.

Julio de 1963: Entra en vigor el “Reglamento para el control de los activos cubanos”, prohibiendo todas las transacciones con Cuba y congelando los valores del Estado cubano dentro de Estados Unidos. Sobre estas bases, ningún jugador que resida en la isla podía cobrar un salario de un equipo de MLB.

Abril de 1984: Después de abandonar Cuba en la llamada “Flotilla de la Libertad” (Éxodo del Mariel en 1980), Bárbaro Garbey se convierte en el primer jugador cubano con participación en Series Nacionales que debuta con un equipo de MLB (Tigres de Detroit).

Julio de 1991: El lanzador René Arocha se convierte en el primer jugador que abandona un Equipo Nacional cubano de béisbol, cuando decidió permanecer en Estados Unidos luego de concluido el tope amistoso entre las selecciones de ambos países. Debutó en MLB en el año 1993 con los Cardenales de San Luis.

1995: El lanzador Liván Hernández abandona el Equipo Nacional en México y viaja a los Estados Unidos, donde firma un año después un contrato con los Marlins de la Florida. Con estos gana la Serie Mundial de 1997.

1997: El lanzador Orlando “El Duque” Hernández –medio hermano de Liván-, lanzador de la selección nacional cubana, abandona la isla en una balsa, y después de firmar un contrato con los Yankees de New York, se convirtió en el único jugador cubano que ha ganado cuatro veces un anillo de Serie Mundial.

28 de marzo de 1999: Se disputó en el estadio Latinoamericano, de La Habana, el primero de los dos partidos entre una selección cubana y el equipo Orioles de Baltimore, acordados luego de intensas negociaciones entre la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y la Oficina del Comisionado de MLB, con la aprobación de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Con la presencia del entonces gobernante cubano Fidel Castro, del comisionado de MLB, Bud Selig, y de Peter Angelos, dueño de la franquicia estadounidense, los Orioles se impusieron con pizarra de 3-2 en 11 entradas.

3 de abril de 1999: En el estadio Camden Yard de la ciudad de Baltimore, se disputa el segundo partido entre la selección cubana y los Orioles, que fue ganado por el equipo visitante con pizarra de 12-6.

2005: El representante demócrata boricua por Nueva York, José Serrano, presenta en la 109 sesión del Congreso de los Estados Unidos, la “Baseball Diplomacy Act”. Su propuesta es obviar las restricciones impuestas por el embargo económico en este sector, para facilitar la presencia de jugadores cubanos en la MLB, bajo las mismas condiciones que el resto de los extranjeros. Dicha acta no fue considerada por el Congreso.

2006: Cuba participa en el primer Clásico Mundial de Béisbol y en los siguientes certámenes.

2007: Comienza a hacerse notable un éxodo de jugadores cubanos hacia Estados Unidos a través de terceros países, la mayoría de ellos ayudados por traficantes de personas. Según cifras extraoficiales, el éxodo ha llevado fuera del béisbol cubano hasta la actualidad a cerca de 300 de los mejores prospectos de diferentes edades, entre ellos Yasiel Puig, Lionys Martín, José Dariel Abreu, Raicel Iglesias, Yulieski Gurriel, entre otros.

2007: El agente deportivo Gustavo Domínguez fue encontrado culpable en un juicio y fue sentenciado a cinco años en una prisión federal. Se le acusó de pagar $225,000 a un narcotraficante para llevar desde México a siete jugadores cubanos de béisbol hacia Estados Unidosy luego inventar un elaborado esquema para ocultar su presencia y que luego firmaran lucrativos contratos con equipos de la MLB a cambio de un porcentaje.

4 de enero de 2013: En la Sesión 113 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y bajo el rótulo de H.R.215, el representante por Nueva York, José Serrano, vuelve a presentar sin éxito el “Baseball Diplomacy Act”.

Febrero de 2014: Durante la celebración en Isla Margarita de la Serie del Caribe de ese año, a la cual Cuba regresó por primera vez desde el triunfo de la Revolución, altas autoridades del béisbol cubano intercambian criterios con representantes de la Oficina del Comisionado de la MLB sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para que los jugadores cubanos puedan firmar con equipos de Grandes Ligas sin tener que abandonar el país. Se concierta una reunión posterior que nunca llegó a realizarse.

Abril de 2014: El periodista Jesse Katz publica en Los Angeles Magazine la impactante historia de todo lo sucedido alrededor de la salida de Cuba del jardinero Yasiel Puig, y la odisea sufrida a manos de traficantes de personas y bandas criminales para poder cumplir su sueño de jugar en la MLB.

Abril de 2014: El entonces comisionado de MLB, Bud Selig, expresa que la organización que dirige está muy preocupada por el tráfico de peloteros cubanos hacia Estados Unidos. “Somos una pequeña parte de todo un problema, pero definitivamente tenemos preocupaciones y entre más leo y escucho la respuesta es sí estamos preocupados”, dijo.

23 agosto 2014: Rusney Castillo firma un contrato por siete años y $72.5 millones con los Medias Rojas de Boston, el más oneroso firmado en la historia por un pelotero desertor cubano.

Noviembre de 2014: El ciudadano de origen cubano Eliezer Lazo fue condenado a 14 años de prisión tras ser acusado culpable de cruzar ilegalmente a Estados Unidos a al menos mil cubanos, entre ellos varios peloteros que ahora participan en las Grandes Ligas, como el jardinero Leonys Martin. La investigación realizada revela que existen documentos que fueron presentados en el juicio donde se comprueba que el grupo encabezado por Lazo le pagaba al cártel mexicano de “Los Zetas” para que le permitieran trabajar en territorio azteca. Los fiscales que llevaron el caso aseguraron que Leonys Martin pagó más de $1.2 millones a Lazo luego de firmar para los Rangers de Texas en 2011 con un contrato de $15.5 millones y cinco temporadas.

17 diciembre 2014: El presidente Barack Obama anuncia los planes de reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba.

Diciembre de 2014: Gilberto Suárez, se declaró culpable de haber conspirado para el contrabando del guardabosques cubano Yasiel Puig, jugador estelar de los Dodgers de Los Ángeles. Las investigaciones realizadas y los documentos de la Corte indican que Suárez fue una de las personas que desde Miami financiaron en el 2012 el contrabando de Puig, quien salió de Cuba en una embarcación hacia Cancún (México), para posteriormente ingresar de forma ilegal a Estados Unidos. Se le acusó de pagar 250,000 dólares a un grupo de contrabandistas conectado con un cártel de la droga mexicano para pasar al jugador de béisbol a los Estados Unidos a cambio de los beneficios de su contrato de liga, de 42 millones de dólares.

3 febrero 2015: En un memorándum enviado a los 30 equipos, el vicepresidente ejecutivo de MLB, Dan Halem, explicó una nueva normativa que establece que para firmar un contrato con alguna de las franquicias “todo prospecto cubano debe presentar una declaración jurada por escrito”. MLB suministró a los clubes una copia de la denominada “declaración de residencia permanente fuera de Cuba”. La normativa obedecía a las enmiendas a los Reglamentos de Control de Activos Cubanos (CACR), anunciadas por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, a raíz del anuncio hecho por el presidente Barack Obama sobre el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El texto que debían firmar decía: "Por este medio declaro que he asumido residencia permanente fuera de Cuba. Además, por este medio declaro que no pretendo volver a Cuba, ni me permitirán volver. Por este medio declaro que no soy funcionario prohibido del Gobierno de Cuba... y no soy miembro prohibido del Partido Comunista de Cuba". Previamente, los jugadores cubanos que desertaban de Cuba tenían que obtener la licencia de OFAC antes de firmar con un equipo de Grandes Ligas. También se radicaban en un tercer país para poder negociar como agentes libres y no estar sujetos al draft.

Junio de 2015: La MLB solicita a la OFAC una licencia que autorice la contratación de jugadores cubanos sin violar las leyes que sostienen el embargo comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Dan Halem, vicepresidente ejecutivo encargado de los asuntos jurídicos de MLB, reconoció a la prensa que la prioridad es dar un camino legal y seguro para los peloteros de la isla y que “hay voluntad de nuestro Gobierno de poner fin al tráfico. La Casa Blanca se ha mostrado muy empática en ayudarnos a terminar con algunas prácticas abusivas”, dijo.

Diciembre 2015: Un grupo de la MLB encabezado por Joe Torre, director de Operaciones Deportivas de la organización, realiza una visita de buena voluntad a Cuba, y junto a varios jugadores ofrece clínicas en Matanzas y La Habana. Además del mítico exmanager de los Yankees de Nueva York, conforman la delegación Dan Halem, vicepresidente ejecutivo de MLB; el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA), Tony Clark; el consultor especial de la MLBPA, Dave Winfield. También llegaron a Cuba los jugadores Miguel Cabrera (Venezuela), Nelson Cruz (República Dominicana) y Clayton Kershaw(Estados Unidos), así como los cubanos José Dariel Abreu, Yasiel Puig, Alexei Ramírez y Brayan Peña; junto a Jonh Jay, nacido en Miami, Florida, pero con raíces en la Isla. Halem aseguró que era interés de MLB llegar a un acuerdo para que residentes en Cuba puedan jugar en el circuito estadounidense como lo hacen peloteros de otras naciones. “Es la meta del Comisionado contar con un sistema seguro y avalado por las leyes de ambos países para la libre transferencia de jugadores de Cuba hacia los Estados Unidos”, subrayó. Aseguró que se han dado pasos, “pero aún no hay nada confirmado”, para que un equipo de Grandes Ligas juegue partidos de pretemporada en marzo de 2016. “Hemos pensado en la organización de Tampa Bay Rays para efectuar dos encuentros contra un elenco cubano como parte del entrenamiento primaveral”, dijo.

Febrero de 2016: Aprovechando su participación en la Serie del Caribe celebrada en Santo Domingo, Yulieski Gurriel y su hermano Lourdes Jr., abandonaron el equipo cubano. Se esperaba que, teniendo en cuenta los acercamientos con MLB y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, Yulieski sería el primer jugador que firmara con un equipo de MLB sin abandonar la Isla. Poco después firmó con los Astros de Houston y en su segunda temporada completa ganó con ese equipo la Serie Mundial de 2017.

15 marzo de 2016: El Departamento del Tesoro hace pública una serie de medidas de acercamiento económico y de “apoyo” al sector empresarial privado en Cuba. Dentro del paquete destacaban dos párrafos, en virtud de los cuales los ciudadanos cubanos “en Estados Unidos que tengan un estatus de no inmigrante o que están pendientes de otra autorización de viaje de no inmigrante ganen un salario o una compensación, en cumplimiento con los términos del visado particular, siempre y cuando su receptor no esté sujeto a ninguna valoración tributaria especial en Cuba”.

Dentro de ese grupo de ciudadanos cubanos, por supuesto, las medidas del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC) hacen alusión directa a los atletas.

22 de marzo de 2016: En el estadio Latinoamericano, y como parte de las actividades colaterales de la histórica visita a Cuba del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se celebra un partido amistoso entre una selección cubana y el equipo de MLB, Tampa Bay Rays, que es ganado por el elenco visitante con pizarra de 4-1. Obama presencia parte del juego con el entonces mandatario cubano Raúl Castro Ruz y el comisionado de MLB, Rob Manfred.

7 marzo de 2017: Rob Manfred, actual Comisionado de MLB, confirmó en una conferencia de prensa en Japón durante la celebración del IV Clásico Mundial, que las negociaciones entre la Gran Carpay Cuba se hallaban activadas. “Existe un diálogo de interés mutuo que continúa. Los principales temas son la libre circulación de jugadores cubanos hacia las Grandes Ligas y la posibilidad que regresen a su país fuera de temporada”, dijo.

18 de noviembre de 2017: La Federación Cubana de Béisbol (FCB) y la Asociación de Antiguos Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas (MLBPAA) de Estados Unidos organizaron en La Habana una clínica para jóvenes jugadores, en medio de tensiones políticas entre La Habana y Washington. La misma fue impartida por el ex lanzador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) de Estados Unidos, Jeremy Guthrie, junto a otros ex jugadores locales convocados por la FCB.

19 de diciembre de 2018: MLB y Cuba anuncian un acuerdo para un tráfico ilegal de jugadores cubanos hacia Estados Unidos.