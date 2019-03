View this post on Instagram

Fue un gran honor para mí y para mi banda compartir esta noche mi música con SUSAN SARANDON Y OWEN WILSON en La Habana. Dios bendiga al pueblo cubano y norteamericano. Todos los políticos deberían estar en Animal Planet!!! Gracias a @cubaedtravel @collinlaverty #lahabana #carlosvarela #susansarandon #owenwilson fotos: @olivia_prendes