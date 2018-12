La Habana, Cuba - Las intenciones del gobierno cubano de poner en vigor un polémico decreto que regula la actividad cultural en el país ha levantado una férrea oposición por parte del sector artístico, que denuncia visos de censura, mientras las autoridades intentan aplacar el incendio mediante la aplicación de las regulaciones por fases y mediante el consenso con los afectados.

El decreto 349 del Consejo de Ministros de Cuba, una de las primeras medidas firmadas por el presidente Miguel Díaz-Canel al llegar a la presidencia en abril pasado, y titulado “Contravenciones personales de las regulaciones sobre prestacio´n de servicios arti´sticos”, ha resultado ser todo un barril de pólvora para las autoridades culturales cubanas.

Su finalidad estriba, según el gobierno, en regular las manifestaciones artísticas en los espacios públicos y eliminar el intrusismo, la chabacanería y la vulgaridad, así como los contenidos pornográficos, violentos o los ataques a la dignidad de las personas, o sea, esencialmente es una píldora venenosa contra el reguetón. Establece, igualmente, pautas en los esquemas de contratación de los artistas.

Diversos artistas, sin embargo, señalaron que el “349” podía ser usado para censurar contenidos que no fuesen favorables a “los valores revolucionarios” y han elevado su voz de protesta, al punto que algunos de ellos fueron detenidos, y posteriormente liberados, por intentar realizar una manifestación frente al Ministerio de Cultura, una acción no permitida en el estatuto legal cubano.

¿Qué es el 349?

La medida actualizará los dispuesto en el decreto 226 del 29 de octubre de 1997, establecido en ese entonces por Fidel Castro Ruz.

Establece que violenta su disposición quien contrate artistas o alquile instituciones estatales a quienes no estén afiliados a alguna institución cultural oficial o que “preste servicios arti´sticos sin estar autorizado para ejercer labores arti´sticas en un cargo u ocupacio´n arti´stica”.

El decreto también señala que cometerá una ilegalidad una persona natural o juri´dica que utilice medios audiovisuales para mostrar contenidos con “uso de los si´mbolos patrios que contravengan la legislacio´n vigente; pornografi´a; violencia; lenguaje sexista, vulgar y obsceno; discriminacio´n por el color de la piel, ge´nero, orientacio´n sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; que atente contra el desarrollo de la nin~ez y la adolescencia; y cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural”.

“Las conductas previstas en el apartado anterior se consideran muy graves”, dice el decreto, por lo que da carácter de delito mayor a quien viole la disposición y coloque material audiovisual prohibido, sea en su carácter personal, o en un establecimiento o empresa.

La regulación califica como falta grave o muy grave a “quien difunda la mu´sica o realice presentaciones arti´sticas en las que se genere violencia con lenguaje sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno; establezca espacios de comercializacio´n de las artes pla´sticas sin tener la autorizacio´n que corresponde, ni estar inscrito en el Registro del Creador de las Artes Pla´sticas y Aplicadas; no suscriba los contratos establecidos para las presentaciones arti´sticas”.

Agrega que será penalizado quien “no cumpla con los contratos concertados por la entidad correspondiente en relacio´n con los niveles sonoros normados en la realizacio´n de especta´culos en vivo y actividades de cualquier i´ndole; no cumpla las disposiciones vigentes en materia del derecho de autor; comercialice libros con contenidos lesivos a los valores e´ticos y culturales; y viole los niveles permisibles de sonido y ruidos o realice un uso abusivo de aparatos o medios electro´nicos”.

Las medidas disciplinarias van desde “apercibimiento; multa; y comiso de los instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes”, hasta “suspender de manera inmediata el especta´culo o la proyeccio´n de que se trate; y proponer la cancelacio´n de la autorizacio´n para ejercer la actividad del trabajo por cuenta propia, segu´n corresponda”.

El fondo de la polémica

La esencia del 349 estriba en que busca detener la amplia penetración de ritmos urbanos, como el reguetón, que son muy populares en la isla, pero que han preocupado a las autoridades cubanas por su contenido sexual, violencia y estilo de vida desgarbado, lo cual el gobierno entiende va en contra de los valores morales colectivos que quiere transmitir la Revolución.

Los jefes del aparato cultural cubano han expresado más de una vez, sin hacer referencia directa a ese género, que están preocupados por el desplazamiento que estos ritmos modernos han causado en la música tradicional cubana.

La penetración del reguetón y de su versión más reciente, el trap, ha levantado alertas y por eso la disposición ataca a la yugular de su distribución, sobre todo, mediante los vídeos musicales y la música que se coloca en restaurantes, bares y discotecas, donde es usual ver expuesto este tipo de material audiovisual para animar a los clientes.

Hay, por lo tanto, una inclinación de intentar coartar el consumo de este tipo de música, que crece y crece, con intérpretes locales como Yomil y El Dany, El Chakal o El Micha, o extranjeros como los boricuas Bad Bunny u Ozuna.

También busca detener la proliferación de espacios privados para fomentar ese ritmo, a la vez que procura limitar el crecimiento de iniciativas de artistas urbanos, quienes intentan generar ingresos con su trabajo en el mercado informal.

Más allá del tema filosófico, el decreto 349 intenta igualmente atajar un serio problema de recaudación de impuestos y de acumulación de riqueza que ha traído la combinación de espacios privados con artistas sin regulación.

El movimiento de efectivo y la ausencia de un marco regulatorio ha permitido a los artistas, sobre todo a los músicos, contratar directamente con bares o restaurantes sin tener que pagar impuestos por sus presentaciones. En el caso de los pintores, lo mismo ocurre mediante la venta de sus obras sin pasar por procesos oficiales.

En Cuba hoy en día los negocios privados pueden contratar a artistas sin estar afiliados a las estructuras gubernamentales, lo cual ya no podría realizarse bajo el nuevo esquema.

Ese modelo afecta principalmente a los reguetoneros y otros músicos cubanos, que no están aglutinados bajo la estructura estatal y normalmente son contratados de manera directa por bares privados para sus presentaciones.

La posición del gobierno

El gobierno cubano intenta apagar el incendio mediante una campaña de defensa de su posición en los medios oficiales.

“Es un decreto que nos ayudará a seguir creciendo culturalmente”, afirmó en el popular programa “La Mesa Redonda”, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. “Genera el marco de actuación para la concreción, para la aplicación de la política cultural en los espacios públicos, y no nació de la nada, tiene antecedentes, es la actualización del Decreto 226, firmado por el comandante en Jefe Fidel Castro en 1997”, agregó.

Alonso dijo que este es un decreto que “no actúa hacia el interior de las instituciones culturales; la política cultural de la Revolución rebasa al Ministerio de Cultura, tiene que ver con toda la sociedad, y el Ministerio de Cultura tiene el encargo gubernamental de rectorar el cumplimiento de la política cultural”.

Afirmó que “no es un decreto que toque para nada los procesos de creación, quetenga que ver con la creación misma. Esa relación con los creadores y los procesos de creación la siguen llevando las instituciones culturales. Es un decreto que busca ayudar al cumplimiento de la política cultural en los espacios públicos, tanto estatales como no estatales”.

Abel Prieto Jiménez, exministro de Cultura y bajo cuya administración se redactó el decreto, sostuvo en una rueda de prensa que “se ha creado una triste opinión acerca de esa normativa”.

Prieto Jiménez desmintió que se esté promoviendo que el artista será una especie de empleado institucional, y que para escribir, filmar o pintar, deberá estar subordinado a la plantilla de una institución, o controlado por ella. Afirmó que no se habla de un control de los contenidos artísticos, sino de “impedir el intrusismo profesional que atenta contra la calidad”.

Expresó que “los que pudieran estar preocupados no son los grandes artistas” e insistió en buscan que no exista un contrato sin la previa presentación de la calidad y aval institucional, para no desplazar a los verdaderos profesionales del sector.

Lo que dicen los artistas

No son pocos los artistas cubanos que no respaldan la posición institucional y han comenzado a dejarlo sentir en los medios sociales.

Su posición sostiene que el decreto es muy amplio, que es vago en sus disposiciones y mete a todas las formas de arte en un mismo pote, no sólo al reguetón o a otros músicos, sino a todos, pues no hace referencia directa al origen de la polémica. Igualmente, entienden que el Estado intenta definir qué es arte y qué no, al someter el proceso creativo a un complejo proceso burocrático y limitar las rutas para ejercer sus capacidades artísticas.

El veterano actor Luis Alberto García fue uno de los más vocales. Su malestar, publicado en su perfil personal en Facebook, ha puesto a temblar a más de uno, pues es un artista muy respetado por la población y quien se ha mantenido en Cuba, a pesar de contar con talento para haber probado suerte fuera del país hace mucho tiempo.

“Se hizo efectivo el Decreto 349. Esperé pacientemente a que cumplieran lo que prometieron y no lo hicieron. Di mi palabra en una larga y difícil reunión junto a muchos artistas valiosos que pedimos la derogación del mismo, de no amplificar para no confundir, de no calentar las redes ‘en plan de terrorista verbal’, y así lo hice. No nos llamaron nunca más, no nos informaron nunca más. Se burlaron de todos nosotros. Nuevamente”, escribió el actor.

“Vuestra inveterada costumbre de no reconocer sus errores y asumirlos, de escaquearse, de dividir para intentar vencer, de mancillar a personas decentes y honestas, de ‘mandar a matar’, a través de sus leales voceros en los medios de difusión en su poder, a quienes piensan y opinan de una manera u otra y no precisamente contraria o enemiga, lo dice todo de ustedes. Tristísima manera de sentirse más héroes y patriotas que todos. La historia los absorberá”, agregó, al hacer referencia al legendario discurso de fidel Castro Ruz en el juicio que le hicieron por su asalto al Cuartel Moncada de Santiago de Cuba.

El artista X-Alfonso, músico y cabeza del popular concepto artístico-cultural Fábrica de Arte Cubano, elaboró su propio decreto, al que enumeró como el “350”, en el sostiene:

“POR CUANTO: Se hace necesario motivar a luchar por tus sueños.

ARTÍCULO 1. Constituyen al efecto: Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños.

ARTÍCULO 2.1 constituyen las conductas siguientes:

a) No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber.

b) No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario…

c) No dejes de creer que las palabras y la poesía, sí pueden cambiar al mundo; porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta”.

El “decreto” contiene seis artículos en los cuales X-Alfonso expresa sutilmente su posición sobre el polémico 349.

El consenso

El Gobierno cubano aseguró que el 349 no será aplicado de inmediato, como correspondía, y aseguró que se pondrá en ejecución de manera consensuada con los artistas, para evitar las críticas que se realizaron durante su elaboración.

El Ministro de Cultura cubano estimó que se trata de un decreto que debe ser aplicado de manera progresiva.

“Estamos en fase de discusión de la norma y pensamos que progresivamente podrá irse aplicando el Decreto”, dijo Alonso. “Estamos hablando aquí de las galerías privadas, de los estudios de grabación particulares… Ahí, de momento, el Decreto no va a empezar a aplicarse, en tanto el Ministerio de Cultura elabora propuestas para establecer una relación legal con esos espacios en consonancia con la política cultural del país”.

Mientras, la polémica continúa, como pocas veces se ha visto en Cuba en tiempos recientes, tanto que ha aplacado la llegada de internet a los móviles o la inminente inclusión del matrimonio gay en la nueva Constitución.

Queda esperar por el consenso.