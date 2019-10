La Habana, Cuba - La “Mayor de las Antillas” no es sólo un país de son y reguetón, y el Festival Internacional Patria Grande quiere demostrarlo, con más de una semana de marcha roquera en la que participarán Los Rabanes, ganadores del Latin Grammy, y la banda de culto Tijuana No!, entre otras.

La sexta edición del evento que privilegia el rock y subgéneros como el metal y el rock-fusión se celebrará del 7 al 16 de noviembre próximo sólo en esta capital, pues se suspendieron los conciertos en otras provincias debido a la crisis de combustible que se mantiene en Cuba.

El Festival Patria Grande fue fundado por el músico, promotor y productor argentino Sebastián Heredia, inspirado en eventos de rock latino como el mexicano Vive Latino y al colombiano Rock al Parque.

Actualmente, es auspiciado por el Ministerio de Cultura de Cuba y en otras ediciones logró llevar a la isla bandas e intérpretes internacionales de primera línea como las bandas Puya (Puerto Rico), Carajo (Argentina), No Te Va Gustar (Uruguay) y la rapera chilena Ana Tijoux.

Uno de los platos fuertes de la sexta edición es la banda panameña Los Rabanes, un “power trío” de guitarra, bajo y batería que ha tenido tres nominaciones a los Grammy Latinos, premio alcanzado con “Kamikaze” (2007). Ese disco, también nominado a los Grammy Awards, contó con dos vídeos musicales de éxito, filmados en Puerto Rico: “La vida” y “Te jodiste”.

Otra agrupación clásica del rock-fusión que llegará es la mexicana Tijuana No!, que mezcla letras de fuerte contenido social con el rock, ska y reggae jamaiquino, cuyos miembros planean una reunificación inédita en La Habana, incluyendo a Ceci Bastida.

México es el país más representado, pues además rockearán en La Habana los integrantes de Arcadia Libre, considerada la mejor banda metalera de su país; y también repite de otras ediciones el grupo Here Comes The Kraken.

Sonámbulo Psicotropical (Costa Rica), actualmente considerada la banda número uno en Centroamérica, llegará a este festival, donde también se verán grupos emergentes de la escena metal y grunge.