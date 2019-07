La Habana, Cuba - “¡Qué calor!”, esa es la frase que permea en Cuba de punta a punta. Y no es para menos, dado que la isla registró en la tarde del domingo la mayor temperatura de su historia, la cual quebró un récord de 20 años.

El Instituto de Meteorología de Cuba (IMC) reportó que a las 2:30 p.m. del domingo se tomó una medida de 102.38 grados Fahrenheit que rompió la marca de 101.84, que databa de 1999.

“En la tarde de ayer, 30 de junio de 2019, factores como la poca nubosidad, lo que permite la ocurrencia de una fuerte radiación y la debilidad de los vientos, propiciaron una tarde muy calurosa en todo el país. En la Estación Meteorológica de Veguitas, provincia de Granma (al oriente de Cuba), a las 2:30 p.m. se registró un valor de temperatura máxima de 39.1 grados Celsius (102.38 grados Fahrenheit), el que constituye un nuevo récord nacional de temperatura máxima absoluta para el país”, publicó el IMC en su página digital.

“El anterior récord era de 38.8 grados Celsius (101.84 grados Fahrenheit), registrado en la Estación Meteorológica de Jucarito el 17 de abril de 1999, estación también ubicada en la provincia de Granma. Este registro fue revisado por un grupo de trabajo del Centro Meteorológico Provincial de Granma, los que se trasladaron a la estación, unido a los propios observadores meteorológicos de dicho lugar y posteriormente corroborado por los especialistas del Centro del Clima del Instituto de Meteorología”, agregó el escrito.

El calor en Cuba ha estado infernal y los cubanos se lo han sentido, pues las altas temperaturas son comunes en la isla, pero más para agosto, cuando el verano está en todo su esplendor.

En el mes de junio, de hecho, el IMC señaló que “se reportaron otros récords de temperatura máxima para ese mes en siete estaciones meteorológicas del país. Dos de ellos, fueron además nuevos récords absolutos para esas estaciones, que son: Isabel Rubio, Pinar del Río, 36.8 grados Celsius (98.24 grados Fahrenheit) el día 21; y Bahía Honda, Artemisa, 36.1 grados Celsius (96.98 grados Fahrenheit) el día 21”.

“Este calor está que pela, mira que yo camino por ahí, pero es que no se puede”, dijo a El Nuevo Día un vendedor ambulante de hortalizas que se identificó como Efraín González y que arrastraba su carrito por las calles del barrio capitalino de Vedado. “Uno se derrite y la gente se esconde y no sale a comprar”, agregó.

En el balcón de un restaurante privado, los empleados sofocados se refrescaban tirándose agua por la cabeza y con abanicos de mano, dado que la luz eléctrica falló y el calor dentro del establecimiento era insoportable.

“Aquí no hay quién esté y menos en la cocina. Esto es un infierno. Los clientes no quieren entrar sino hay aire acondicionado y los entiendo, porque esto está insoportable, y sólo apenas comienza el verano, no quiero ver cómo será agosto”, relató Jaime Cabrera, encargado del salón del establecimiento.