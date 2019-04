La Habana - El cantautor cubano Silvio Rodríguez abogó hoy por que se apruebe en Cuba una ley de protección animal, aunque sin que se pierda de perspectiva la realidad cotidiana del país.

Rodríguez, intérprete de éxitos como “Ojalá” y “El Necio”, participó hoy, domingo, de una manifestación a favor de la protección de los animales, convocada por entidades no gubernamentales, la primera de su tipo en la Cuba revolucionaria.

Lo hizo porque se considera un “animal lover” y porque su hija Violeta, que “es la más activista de la familia”, lo convenció de dar el paso y apoyar el movimiento que intenta adelantar la causa de protección de los animales en Cuba.

“Estoy totalmente de acuerdo con una ley de protección de animales y quizás debió señalarse el asunto más claramente en esta Constitución, que se va a ratificar ahora, pero se dejaron las puertas abiertas para hacer leyes y tomar medidas al respecto, yo estoy muy de acuerdo en que se haga”, expresó Rodríguez a los periodistas.

“Hay que tomar en cuenta que somos un país que no tenemos ni maquinaria para muchas cosas… hay que tomar en cuenta las necesidades del país. Por ejemplo, si uno viaja al interior, uno se da cuenta de que en gran medida lo que son las guaguas en La Habana, allá son carros tirados por caballos. Hay zonas donde no hay tractores todavía, que se utilizan los bueyes, o sea, estos son necesidades que atienden problemas tan fundamentales como la alimentación. Son cosas a los que no debemos cerrar los ojos”, explicó el cantautor.