LA HABANA, Cuba.- Que José Martí era “clarividente” y tenía grandes “capacidades extrasensoriales”, son algunas de las conclusiones del boricua José Rafael Coss (“Papo”), las cuales publicó en el libro que escribió como resultado de su tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, el cual presentó en La Habana.

José Martí, Guerrero del Amor, fue presentado por su autor en el prestigioso Centro de Estudios Martianos de la capital de la “Mayor de las Antillas”, dedicado a la investigación y difusión de la obra del importante escritor y líder independentista cubano del siglo XIX.

El texto, a la venta en Amazon y librerías de Puerto Rico, es el resultado de un año hurgando en archivos cubanos, libros y artículos sobre Martí (1853-1895) escritos por Rafael Cepeda, Fina García Marruz, Cintio Vitier y otros, tras la pista de conceptos como “amor”, “virtud”, “Dios” y “bien”.

Papo Coss, para desarrollar su conferencia de presentación, utilizó citas martianas como las que sentencian que “el hombre no es lo que se ve, es lo que no se ve”, “el hombre vive en dos dimensiones: espiritual y material”, y por último que “la única verdad es el amor”.

El investigador boricua explicó que desde muy temprano el patriota cubano dio pistas de su profunda espiritualidad, cuando en un debate de 1875, le preguntan qué es Dios y “él contestó: Dios es el bien, venimos a este plano material a servirle a los demás”.

“Mi hipótesis es que Martí era un clarividente, tenía un extraordinario sentido extrasensorial. No era un hombre común”, afirma Coss.

En la investigación se detalla la historia intelectual de Martí, y su itinerario por varios países, el influjo católico de su familia, después en España cuando tiene una influencia grande de los masones. En México, Guatemala y Venezuela entra de lleno en la filosofía maya y otras culturas originarias. También leyó sobre espiritismo y en Nueva York entró en contacto con temas de metafísica y teosofía.

“Al final Martí no es nada de eso, desarrolló un pensamiento espiritual original, no hay manera de que puedas encajonarlo, tiene todas esas influencias, pero no es viable apropiarse de su pensamiento, porque siempre fue un librepensador”, concluye.

“Tenía la capacidad también de prever muchas situaciones, las imaginaba, se adelantaba a lo que estaba pasando. Nos enseñó un camino que está mas vigente hoy que en el siglo XIX, dijo que el enemigo de la humanidad es el egoísmo que nos lleva al odio, a la avaricia. Hoy producto de eso nos estamos destruyendo como planeta”.

Además, el autor explica cómo el prócer cubano, que siempre abogó por la solidaridad latinoamericana y la independencia de Puerto Rico, adelantó temas como la crítica al consumo desenfrenado, del imperialismo, la defensa de la medio ambiente y la burocracia del socialismo.

Coss dio “gracias a Cuba por permitirme investigar la persona de su Héroe Nacional” y dijo que “quisiera llegar a un acuerdo solidario con alguna editorial cubana y regalarle los derechos de libro, para que se publique acá”.