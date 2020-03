La Habana, Cuba - Las autoridades médicas cubanas informaron hoy de 10 nuevos positivos al coronavirus (COVID-19), lo que elevó la cifra de casos a 35, con un infante de 18 meses de nacido entre los infectados.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) emitió hoy una declaración en la cual reveló que, además de los 35 positivos, se encuentran ingresados en los centros de aislamiento un total de 954 pacientes, 255 extranjeros y 727 cubanos. Esa cifra, sin embargo, es errónea, pues la suma entre 255 y 727 da 982, pero no fue aclarada de inmediato por el Minsap.

Otras 30,773 personas se vigilan en sus hogares, a través del sistema de Atención Primaria de Salud que opera en la isla.

Entre los 10 nuevos casos, resalta el de un bebé de 18 meses de nacido que, según el Minsap, es un ciudadano cubano, pero residente en España.

“Arribó al país el 17 de marzo procedente de Madrid acompañado de su madre. Comienza con síntomas el día 19 de marzo, y el 20 acuden a su consultorio médico, siendo conducido por el médico de familia, a la consulta especializada del Policlínico Guillermo González Polanco del municipio Guisa, provincia de Granma, donde reside su familia. En dicha institución es diagnosticado como caso sospechoso y remitido al Hospital Joaquín Castillo Duani, de Santiago de Cuba, donde es ingresado. Se mantiene aislado y con evolución satisfactoria hasta el momento”, explicó el Minsap en una declaración.

La madre del niño, de 19 años y residente en España, también dio positivo y está hospitalizada.

Una ciudadana cubana de 94 años de edad, residente del municipio Plaza de la Revolución de La Habana, también dio positivo y se cree que la fuente de infección fue su hija, quien arribó al país el 7 de marzo procedente de Madrid, España, y había presentado cuadro respiratorio leve el 10 de marzo.

“Se mantiene aislada con evolución satisfactoria hasta el momento”, expresó el Minsap.

Además, dio positivo un cubano de 39 años de residente en Pinar del Río, quien arribó al país el 8 de marzo procedente de Cancún, México.

Igualmente, otro cubano de 23 años de edad, residente de Matanzas y que trabaja en un hotel del enclave turístico Varadero dio positivo tras supuestamente tener contacto con tres turistas italianos.

Otro cubano, de 27 años, de la provincia de Sancti Spíritus y que llegó el 6 de marzo de Miami, Florida, reportó síntomas el día 16 de marzo y fue ingresado en un hospital de Villa Clara.

A estos casos de cubanos se suman el de otra nacional de 58 años, del municipio Trinidad, en Sancti Spíritus, quien se infectó tras relacionarse con un estadounidense que dio positivo y que fue enviado en ambulancia aérea a Estados Unidos a mediados de semana.

Mientras, tres canadienses de 56, 66 y 76 años de edad, que arribaron desde México en fechas distintas y se quedaron en casas particulares en la zona capitalina del Vedado, también dieron positivos al coronavirus.

"De los 35 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 33, de los cuales dos se reportan en estado crítico y uno grave. Un equipo médico de especialistas en Terapia Intensiva y el Grupo de Expertos del Ministerio de Salud Pública mantienen una atención y seguimiento permanente El resto de los pacientes presentan una evolución clínica estable”, indicó el Minsap en su declaración.

El reporte cerró a las 12:00 a.m. del sábado, lo que convirtió a esta jornada en la de mayor incidencia. Hasta el momento sólo se ha reportado una muerte y no hay casos que vinculen sólo a cubanos que no hayan ido o se hayan relacionado con personas del extranjero.