La Habana - Christian Manuel Castellano se ha propuesto incluirse en el famoso libro de Récords Guinness con la actividad insólita de apachurrar latas de cerveza y gaseosas usando solamente su espalda.

Residente en la central provincia cubana de Sancti Spíritus, validó una marca nacional este mes frente a un jurado de su localidad, aplastando con sus omóplatos 20 latas de cerveza en 59.46 segundos.

Según el periódico oficial Juventud Rebelde, el joven que comienza a ser conocido en su país como “El escachalatas”, asombró a decenas de personas en un hotel local, y no sufrió cortes por apachurrar los envases de metal.

Castellano, de 20 años, explicó que durante sus estudios secundarios “mis amigos me dijeron que por qué no probaba escachar las latas al ver ellos cómo sacaba mis escápulas, y lo hice. Al principio me dolía mucho porque me hacía heridas. Pero ya hoy no siento nada”.

“Ejercito para no dañarme la espalda. Corro, hago planchas y abdominales para mantener la forma física. De niño siempre quise ser ciclista o practicar atletismo, pero nunca llegó la oportunidad”, contó.

Christian Manuel Castellano posee asombrosas habilidades de elasticidad y su sueño es convertirse en contorsionista. Hace más de un año hace prácticas para lograr el récord que acaba de implantar en la “Mayor de las Antillas” y que quiere proponer a los evaluadores del Guinness, por lo que está recopilando fotos y videos.

“Soy capaz de doblar los hombros, las rodillas, los dedos de las manos y los pies hasta posiciones que muchas personas me dicen que es casi imposible que no se partan”, explica en un video publicado en redes sociales de Internet.