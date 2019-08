ORLANDO – A horas de la apertura oficial de Star Wars Galaxy’s Edge en Walt Disney Orlando Resort y ante la presencia de cientos de periodistas, el equipo de creativos de esta empresa rompió su protocolo de ultra secretividad para mostrar hoy a medios locales e internacionales un asomo de lo que será la atracción más ambiciosa de esta compañía, líder del entretenimiento.

El nuevo proyecto, que inaugurará el 5 de diciembre se llamará “Rise of the Resistence” (El levantamiento de la resistencia) y hará historia porque será una atracción de paseos múltiples, es decir, que el visitante experimentará varios paseos en una sola visita.

“Es lo más ambicioso que hemos hecho en la historia de Walt Disney”, dijo Scott Troubridge, uno de los ejecutivos creativos de la empresa.

Aquí, la aventura inicia cuando los visitantes abordan una nave que los llevará fuera del planeta Batuu, el escenario temático en el parque Hollywood Studios, y cuyos 14 acres constituyen la ampliación más monumental hasta la fecha. Pero no todo sale bien en esa expedición y la nave es detenida y sus tripulantes, incluyendo los visitantes, son arrestados por una batallón de stormtroopers, que son los soldados blanquinegros del Primer Orden.

Los visitantes abordan un vehículo que, de alguna forma, se empotra dentro de otro para dar pie a una segunda atracción donde hay recorridos y hasta una caída sorpresiva de varios pies de altura. A ello se sumarán simuladores y otros elementos de alta tecnología que convertirán el paseo en una épica con un gran final feliz, según aseguró el creativo.

Esta atracción, junto a la del “Millennium Falcon: Smugglers Run”, son las aventuras estelares en esa expansión en el parque Hollywood Studios. El Millennium Falcon, la legendaria aeronave de la saga galáctica es también un simulador, pero a diferencia de otros, sus cuatro tripulantes son responsables de manejarla. Cada uno tendrá una experiencia espacial diferente según la función que asuman en la nave, ya sea de piloto, copiloto, ingeniero de vuelo y el último está a cargo de manejar las armas con las que tendrá que enfrentar al enemigo.

Aunque apenas mañana es la ceremonia de inauguración oficial y el jueves la apertura al público general, ya los ingenieros creativos de Disney -que se hacen llamar “imagineers”- dan forma a otro proyecto que también será un hito en la industria del entretenimiento. Se trata del hotel Galactic Star Cruiser y que simulará un viaje intergaláctico de dos días y dos noches para sus huéspedes.

Al registrarse, los huéspedes tendrán la sensación de estar en un puerto de abordaje previo a un viaje especial en donde vivirán, como personajes de una película, alguna aventura única y totalmente inmersiva. Los participantes tendrán una vivencia de 360 grados que abarcará desde los alimentos únicos confeccionados con ingredientes del planeta Batuu, la interacción con personales nuevos y ya conocidos de la saga de Star Wars y, de vez en cuando, se tropezarán con integrantes de una tripulación alienígena a bordo de este crucero intergaláctico.

“Los huéspedes vivirán su propia historia durante dos días y ella cambiará según las decisiones que tomen durante el viaje”, dijo Ann Morrow Johnson, una de las productoras ejecutivas de este proyecto.

La fecha para la apertura de esta instalación no se ha anunciado aún.

Más allá de las atracciones, que son el imán tanto para fanáticos como para las nuevas generaciones, los detalles que conforman el planeta Batuu le harán sentir que es un personaje de alguna de las películas.

Y es que aquí, los miembros de reparto o “cast members” de Disney no son accesorios, sino ciudadanos de este planeta y discurren en su cotidianidad. No se sorprensa cuando alguno de ellos lo salude con alguna de estas expresiones: “’Til the spire” (que te vaya bien”) o “Bright suns” (buenos días). Es posible que algún stomptrooper le pida que se identifique y si tiene suerte, podrá divisar a Chewbacca, trabajando en alguna nave.

Los sonidos ambientales le harán sentir que alguna nave aterriza o despega. Y para los de paladar audaz, el planeta Batuu ofrece una gastronomía particular, como la leche leche azul, una dulce bebida fría con un sabor que luce una combinación de arándanos con goma de mascar; y la leche verde, que tiene un sabor más cítrico.

Podrá probar “pop corn” con sabores dulces combinados con un toquecito picante, albóndigas vegetarianas, y llamativos postres como un pequeño pastel relleno con crema de frambuesa y parcha, o una bolita de chocolate con una sorpresa en su interior y que le recordaré el sabor a chocolate, almendra y hasta el de parcha.

“Son comidas especialmente diseñadas para esta experiencia galáctica”, explicó el chef Diego Méndez.

Los coleccionistas de Star Wars estarán de plácemes. En Batuu podrán conseguir artículos únicos como los que están desplegados en Dok-Onder’s, una tienda de antigüedades donde tienen disponibles los legendarios sables láser que se pueden conseguir desde los $129, peluches de animales exóticos de este planeta, ropa de Jedi, figuras, entre otros artefactos, explicó Amanda Luna, creadora de productos para los parques Disney.