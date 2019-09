Oviedo – Familias puertorriqueñas están entre las miles de personas que han desalojado sus viviendas para ubicarse en un refugio a horas de que Florida comience a sentir los efectos del huracán Dorian.

“Aquí me siento segura pues no se inunda como ocurre en donde vivo, en Orlando. Además, aquí estaré cerca de otras familias de Puerto Rico y estaremos juntos, dándonos la mano unos a otro en lo que esto pasa”, dijo Linda Pietri, una mujer ponceña quien junto a sus dos hijos -de 17 y 19 años- se refugió temporeramente en las instalaciones del Centro de retiros Canterbury que la Iglesia Episcopal tiene en Oviedo, a 30 minutos al noreste de Orlando.

Linda es una líder innata por lo cual su estadía allí cumplirá una doble función: ella ayudará a recibir y ayudar a otras 10 familias puertorriqueñas que llegarían a este lugar esta tarde ya que sus residencias están en áreas inundables o son vulnerables a los impactos que se espera sienta la zona central.

Linda, quien actualmente trabaja en el área del comedor escolar de un plantel, está en Florida desde el 31 de octubre de 2017 y llegó para rehacer su vida tras al desastre que el huracán María dejó en Puerto Rico.

Según el gobierno de Florida, 10,052 personas ya se ubicaron en refugios, aunque la cifra podría ser mayor si se considera que hay otros residentes -como Linda y las otras 10 familias- que han buscado albergues en instalaciones no gubernamentales.

Los que se refugian en este centro de retiros de la iglesia episcopal tendrán la ventaja de contar con trabajadores sociales que los ayuden a manejar situaciones de estrés, particularmente aquellas familias que llegaron a Florida desplazadas desde Puerto Rico tras experimentar la furia del huracán María, hace dos años, explicó el padre José Rodríguez, ministro de esa denominación en Orlando.

“Cuando una persona vive una experiencia traumática como lo que se vivió con María en Puerto Rico, la mente y también el cuerpo de las personas se quedan con las memorias de ese trauma. Son memorias del sonido del viento y de la lluvia. Con la llegada cercana de Dorian, esas memorias de ese trauma resurgen creando ansiedad, palpitaciones, sudoración en las manos y otras manifestaciones físicas”, dijo Yemanja Krasnow, consejera de la Universidad Central de Florida y quien estará atendiendo a los refugiados de este centro.

Para quienes experimentaron el trauma de María, Krasnow recomendó que procuren vivir el momento actual, sin pensar en lo que pasó. “Deben pensar en el ahora, que comprendan que están en Florida, que la luz quizás se irá, pero no por meses como en pasó en Puerto Rico; y que el servicio de agua no fallará pues opera separado de servicio eléctrico. Pensar en estas cosas ahora, ayudará, porque la ansiedad no existe en el presente”, dijo la experta.

Brigadas y Disney

A horas de que Florida sienta los efectos de Dorian, brigadas de energía eléctrica de estados aledaños ya están alistados en diversas zonas del estado para asumir tareas de restauración de líneas de transmisión y distribución una vez pase la emergencia. De hecho, desde Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) destacará 20 brigadas para cooperar en este proceso.

De otra parte, el Condado de Osceola (donde está la ciudad de Kissimmee) pondrá en vigor a partir de mañana martes a las 11:00 p.m. un toque de queda que se extenderá hasta las 6:00 de la mañana.

Durante su vigencia ninguna persona podrá estar en las calles salvo personas que estén en tareas relacionadas con las emergencias, informó el ayuntamiento. El Condado de Volusia hizo lo propio, pero allí el toque de queda es de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

Los parques temáticos de Walt Disney World anunciaron que su operación será limitada mañana martes: Magic Kingdom abrirá de 8:00 a 3:00 p.m.; Epcot de 7:00 a.m., Animal Kingdom de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y Hollywood Studios operará de 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., informó la empresa.

Mientras, el sistema escolar del Condado de Orange -el octavo más grande en Estados Unidos- anunció que las clases continuarán suspendidas hasta nuevo aviso. La misma decisión se tomó para las escuelas públicas del Condado de Osceola.