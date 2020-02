Orlando – La discusión sobre las implicaciones del caso Sánchez-Valle será uno de los temas medulares en la edición número 21 del Día de Puerto Rico, un evento que busca movilizar al mayor número de puertorriqueños al capitolio de Florida, en Tallahassee, en momentos en que los legisladores de este estado se encuentran en sesión.

“Queremos que muchos puertorriqueños acá en Florida que no saben que implicaciones tiene el caso Sánchez-Valle aprendan qué opciones le quedan a la isla y qué supone eso para la gente en la isla y para los boricuas que vivimos acá”, dijo el abogado puertorriqueño Anthony Suárez, creador del Día de Puerto Rico.

Este año, la efeméride será el 4 de marzo en el área del capitolio en Tallahassee (a cuatro horas al noroeste de Orlando) a partir de las 10:00 a.m. La intención es agrupar en la capital floridana al mayor grupo de puertorriqueños para una demostración de poder enfocada, no en partidos políticos, sino en los asuntos que preocupan y afectan a los boricuas, dijo Suárez.

El caso Sánchez-Valle fue litigio que produjo una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el cual se estableció que no existe la posibilidad de un reclamo de soberanía para Puerto Rico fuera de la cláusula territorial que no sea estadidad o independencia, dejando fuera de las opciones al Estado Libre Asociado (ELA).

“El Día de Puerto Rico no es una plataforma política ni para demócratas ni republicanos, sino para los ‘issues’ que nos afectan y que los partidos tengan la oportunidad de escucharnos. Estamos claros en que los puertorriqueños no somos un grupo monolítico: hay demócratas, republicanos y de otras tendencias, pero podemos unirnos en temas que nos afectan y presionar pues aquí hay muchos legisladores que no saben nada sobre Puerto Rico”, afirmó el abogado.