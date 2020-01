Orlando - “Voces unidas por la educación”, organización que dirige la maestra puertorriqueña y miembro de la Junta Escolar del Condado de Orange, Johanna López se sumará a lista de entidades que el próximo lunes 13 de enero se trasladarán al capitolio de este estado, en Tallahassee, para reclamar por un mejor presupuesto para las escuelas públicas.

“Los puertorriqueños e hispanos somos los trabajadores de comedores, choferes de guaguas, maestros y empleados administrativos, pero no tenemos posiciones de poder en los condados y queremos unirnos en este evento para levar una sola voz y decirles a los legisladores que no votaremos por ellos si no mejoran las condiciones de la educación pública”, dijo López, quien en el 2018 se convirtió en la primera puertorriqueña en ser electa a la Junta Escolar del Condado de Orange.

Tallahassee está a unas cuatro horas al norte de Orlando.

López dijo que entre los funcionarios electos existe la falsa idea de que a los hispanos no les importa el tema educativo. “La realidad es que sí nos importa lo que sucede es que muchos de los hispanos tienen más de un empleo o son madres solteras y muchas veces no tienen el tiempo para involucrarse. Queremos romper con ese estereotipo”, explicó al destacar la importancia de esta movilización aprovechando el inicio de la sesión legislativa en Tallahassee.

Aunque Florida es uno de los lugares más costosos en términos del precio de vivienda, es también uno de los estados con los salarios más bajos en Estados Unidos, situación que afecta de forma más dramática a los hispanos grupo que suele ocupar las posiciones más bajas en el mundo laboral.

En esta manifestación participarán sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales que han integrado una alianza para presionar a los legisladores de Florida a destinar más recursos a la educación pública.