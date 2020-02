Orlando - Organizaciones comunitarias de la Florida Central redoblaron sus esfuerzos humanitarios a beneficio de los damnificados por los sismos en Puerto Rico y anunciaron el establecimiento de un almacén en Orlando para recolectar equipos y artículos, principalmente para adultos mayores.

El esfuerzo lo lideran la Coalición Respeta Mi Gente; Alianza for Progress; For Our Future Florida; y el Club de Leones de Orlando. Las ayudas se canalizarán en Puerto Rico a través del Museo Comunitario de la Casa Cultural Afro-Caribeña Centro Yuíza en Loíza.

“Sé que mucha gente está molesta con lo que ha ocurrido en Puerto Rico con los almacenes de suministros, pero no se desanimen pues tenemos a amigos y familiares que necesitan nuestra ayuda”, dijo Margie Lacén, presidenta del Museo Comunitario de la Casa Cultural Afro-Caribeña Centro Yuíza en Loíza.

La líder comunitaria reiteró que en esta iniciativa humanitaria que las comunidades puertorriqueñas gestan desde Florida no habrá intervención alguna de los gobiernos de este estado ni de Puerto Rico.

Durante los pasados meses han trascendido informes de prensa que dan cuenta de almacenes repletos de equipos, artículos de primera necesidad y material de construcción que fueron recaudados tras el huracán María -hace dos años- y nunca fueron entregados a los afectados.

En el caso de esta campaña, los artículos que se recolecten se almacenarán en un espacio dentro de las instalaciones de la empresa privada puertorriqueña Panamerican Latino Express que ubica en el 1429 Central Florida Parkway, Orlando, indicó su dueño David González.

Se necesitan camas de posiciones, andadores, muletas, medicamentos que se adquieren sin receta; linternas, baterías, plantas eléctricas; ropa de cama, pijamas y abrigos livianos. Quienes quieran ayudar puede llamar al 787-248-1956 o al 407-582-9040.

El esfuerzo busca también que en la isla se cree conciencia sísmica ante una serie de eventos telúricos que han ocurrido con una frecuencia no experimentada por esta generación. Sin embargo, también persigue que los boricuas en Puerto Rico que han quedado en una situación vulnerable estén también listos de cara a la próxima temporada de huracanes que inicia el 30 de junio.

Esta alianza humanitaria desde la diáspora floridana incluye también a especialistas en salud mental, como es el caso del doctor Rafael López, presidente de Access Community Awareness Center.

“Nunca habíamos visto tantos casos del síndrome de estrés post traumático entre los puertorriqueños a causa de los sismos”, dijo el galeno.

Asimismo, la iniciativa recolecta mochilas de emergencia que permitan a los ciudadanos tener sus documentos vitales, medicamentos, ropa, linternas y otros artículos disponibles en caso de que una situación de emergencia requiera que la persona tenga de moverse de un lugar a otro.