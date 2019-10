Orlando – La puertorriqueña María Revelles fue nombrada directora de Vamos4PR y Vamos4PR Action en Florida, una red de grupos laborales, comunitarios, culturales y de derechos humanos de los Estados Unidos comprometidos a luchar por un futuro mejor para Puerto Rico y a empoderar a la diáspora puertorriqueña.

Vamos4PR y Vamos4PR Action han tenido un rol protagónico en la lucha a favor de los puertorriqueños en Florida, sobre todo los que llegaron a este estado deslazados tras el paso del huracán María por la isla. También, han encabezado esfuerzos para que los boricuas se inscriban y voten, tomando en cuenta el poder decisional que tienen los puertorriqueños en los comicios en Estados Unidos.

"En este momento crítico para el pueblo puertorriqueño, estamos encantados de recibir a María como nuestra nueva directora de la Florida", dijo el director ejecutivo de VAMOS4PR, Javier Cuebas, en declaraciones escritas.

“María aporta una gran experiencia en organizar la base y en abogacía y un historial de desarrollar líderes para abogar por sus derechos en una variedad de temas, incluidos los derechos laborales, la educación, la igualdad de las mujeres, el derecho al voto, la atención médica y los derechos de los inmigrantes. Tiene profundas raíces en Puerto Rico y en la Florida, que ayudarán a fortalecer nuestro trabajo y forjar nuevos aliados a medida que abogamos por la justicia y la equidad para todos los puertorriqueños”, agregó.

Como directora en Florida, Revelles tendrá la responsabilidad de organizar a los miembros de la diáspora en el estado y encabezar iniciativas legislativas y políticas a nivel local y estatal. También trabajará con el director ejecutivo para movilizar a los floridanos en la campaña nacional VAMOS4PR y VAMOS4PR Action para garantizar que el Congreso cancele la deuda e invierta en el pueblo de Puerto Rico.

María nació en Puerto Rico y se crió en Madrid, España. Dirigió campañas para organizar la base en los Estados Unidos y en Puerto Rico con UFCW, UNITE Union y United Steelworkers. Luego, se trasladó a Syracuse, Nueva York, para trabajar con la SEIU1199. En Syracuse, se desempeñó como presidenta de la Junta Directiva de la Spanish Action League del Condado de Onondaga, junto con otros roles de liderazgo cívico y comunitario. Ella fue la primera latina en servir en la Junta de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Syracuse. Y la primer miembro de la Junta de Syracuse de Somos El Futuro.

A raíz del huracán María, se mudó a Orlando, Florida, para trabajar con Faith in Florida, donde dirigió Voto de Fe / Let My People Vote, la mayor iniciativa de participación de votantes religiosos en las elecciones de 2018, logrando una gran victoria para restablecer los derechos de voto en Florida para ciudadanos con condenas pasadas.