Orlando – La próxima vez que entres a los parques de Universal Resort y te tropieces con algún superhéroe o personaje de alguna tirilla cómica, evento artístico o desfile de carrozas verás el toque de una mujer puertorriqueña nacida en Mayagüez.

Se llama Celiana Clavell, pero en su lugar de trabajo le dicen “Mira”, contó.

Pero ¿por qué le dicen así? Explica muerta de la risa que “así me dicen pues todas las mañanas cuando los saludos les dijo ‘¡Mira, hello!’”.

“Es que en este trabajo puedo ser lo que soy y, como sabes, los boricuas somos bien ‘loud’ (alborotosos)”, agregó la directora del Departamento de Vestuarios y Maquillaje de Universal Resort.

Estaba sentada en un banco adornado con unos enormes cabezudos, que son personajes del carnaval Mardi Gras, el festejo en estos días en los parques. “Esto se hace en mi departamento”, mostró con orgullo la experta, quien tiene 47 años, 19 de los cuales ha estado trabajando en esta empresa.

Bajo su supervisión hay un batallón de personas que trabajan a dos ritmos: por un lado, confeccionan con meses de anticipación eventos emblemáticos; y por el otro, manejan las presentaciones diarias que se efectúan en estas instalaciones. Unos crean y otros diseñan. Unos cortan y otros cosen. Otros lavan, planchan y cada mañana entregan cientos y cientos de ajuares inmaculados, como si se fueran a utilizar por primera vez.

El carnaval de Mardi Gras, que se celebra hasta el 5 de marzo, se empezó a planificar el año pasado, pues requirió un viaje a Nueva Orleans para ver de cerca el ambiente y las carrozas de la ciudad que da origen a este festival. Luego escogieron el tema, que es diferente cada año.“Para este escogimos el tema de los animales”, contó. Luego hay que ordenar las telas y esperar varios meses en lo que se manufacturan y despachan. Una vez en manos de los diseñadores, comienza la fase de dibujar conceptos que luego serán convertidos en coloridos vestuarios, explicó Clavell.

Todo esto ocurre sin abandonar las tareas relacionadas con los eventos diarios y sin olvidar que hay que planificar el próximo evento estelar. “Hoy mismo estaba en una reunión sobre Halloween y es que hay que pensar en todo, en la durabilidad de las telas y hasta en si son apropiadas para el clima del momento”, explicó.

“En un día normal trabajamos con cerca de 1,000 vestuarios y todos los hacemos aquí. Hay algunos que son bien complicados, como los de Harry Potter, que pueden tomar hasta una semana en confeccionar cada uno por los muchos detalles que tienen y porque las pelucas las hacemos a mano”, agregó.

De hecho, son los vestuarios de Harry Potter sus favoritos. “Al ver a la gente decir ‘wow’ cuando los ven, me llena de mucha emoción, pues eso lo hago yo y mi equipo”, expresó.

Pero también Celiana trata de colar su toque boricua. “Mira, cuando me senté con el diseñador a trabajar con lo del Mardi Gras, le pedí que le pusiera mucho brillo, mucho brillo, pues a los boricuas nos gusta el brillo y el color”, afirmó.

Celiana contó que llegó de Puerto Rico a Estados Unidos cuando tenía 18 años, momento en que sus padres la enviaron preocupados al no detectar que tuviera alguna aspiración profesional o futuro. “Y mira donde estoy ahora. Es algo que no puedo creer. Pero sí te dijo que en Puerto Rico mis padres me enseñaron a hacer de todo, desde coger el mapo hasta barrer, y esa mentalidad me ayudo a llegar aquí”, relató.