ORLANDO, Florida.– El diario Orlando Sentinel publicó este viernes en su versión digital un editorial en el cual indica que a Puerto Rico se le debe conceder la estadidad si así lo pide su gente.

En el escrito, firmado por la junta editorial de ese diario, se señala que en momentos en que el Congreso se libra una batalla por una medida que provee fondos de emergencia tras desastres naturales, el congresista demócrata Darren Soto sometió un proyecto de ley para que la Isla sea admitida como estado que, si bien no es perfecto, obliga a que se trate el tema del estatus.

“Tras 119 años un limbo territorial, el status de Puerto Rico debería resolverse de una vez y por todas”, dice el editorial.

El diario indica que favorece la estadidad para Puerto Rico porque los puertorriqueños son ciudadanos desde 1917, pagan algunos impuestos, no todos; y reciben algunos beneficios federales, no todos. Pueden servir en la milicia, pero no se les permite votar en las elecciones de Estados Unidos si viven en la Isla; y porque su representante en el Congreso puede presentar legislación, pero no puede votar.

Ese status ambiguo, dice el editorial, facilita que las necesidades de Puerto Rico sean obviadas por Estados Unidos. Pone como ejemplo el huracán María que desoló la Isla en septiembre de 2017 y la lentitud que mostró el gobierno federal en la asistencia a la Isla en relación con la respuesta que ofreció cuando Isla y Harvey afectó estados de Estados Unidos.

“Casi 19 meses después del huracán, miles de hogares puertorriqueños aún tienen techos azules. La electricidad sigue siendo irregular en muchas áreas. ¿Crees que las cosas seguirían siendo tan malas si Puerto Rico tuviera una estrella en la bandera de los Estados Unidos?”, plantea el editorial.

La asistencia federal tras ese huracán ha sido, precisamente, el detonante de los ataques de Trump contra los funcionarios del gobierno de Puerto Rico a quienes tildó de “incompetentes” , aparte de que acusó a la Isla de que “los pagos masivos” en asistencia que recibe la Isla están afectando a los agricultores de Estados Unidos.

“El presidente debe recordar que un pescador puertorriqueño es tan un ciudadano como un granjero de Nebraska. Pero Trump no está completamente equivocado en su evaluación general. Hay mucha incompetencia gubernamental en Puerto Rico. Eso explica parcialmente cómo la Isla carga una deuda de alrededor de $ 75,000 millones. Pero la incompetencia del gobierno fue un problema en 2016, y Trump como candidato, apoyó entonces la estadidad para la Isla”, dice el editorial.

El escrito hace referencia a las pasadas consultas sobre el estatus y plantea que, si bien la Isla luce como una nación distinta a cualquiera de los 50 estados, la estadidad sería algo que bueno tanto para la Isla como para Estados Unidos. “Sin embargo, debe respetarse el deseo de pueblo de Puerto Rico”, indica.

“El proyecto de ley de (Darren) Soto convertiría a Puerto Rico en un estado 90 días después de la aprobación del Congreso y la firma del presidente. Pero con el estado de ánimo actual de Trump, es más probable que Cuba se convierta en un estado antes que Puerto Rico”, indica el editorial.