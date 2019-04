Por los pasados 25 años, la familia Negrón ha sido protagonista de las ondas radiales de la Florida Central a través del programa “Quédate con Miguel” que se transmite por la emisora 1030 AM “La Grande”.

Hoy Fernando Negrón, presentador del espacio, anunció través de las redes sociales que ya no estará en la estación donde ha presentado su proyecto por diferencias económicas.

“Acabo de anunciar mi salida de la Grande 1030 AM. Después de 25 años, no tengo nada que no sea puro agradecimiento al lugar que ha sido mi hogar por tantos años. Este viernes será el último show. Lamentablemente las decisiones de negocios son difíciles pero necesarias y hoy me encuentro contento por lo que vendrá. Luego les informaré sobre la nueva emisora donde podrán escucharme este próximo lunes. Gracias a todos los radioescuchas que se han comunicado conmigo y gracias por el apoyo de todos mis auspiciadores” publicó en su cuenta de Facebook.

Negrón, conocido por sus entrevistas controversiales y por apoyar a la comunidad hispana en causas meritorias es el hijo de Miguel Ángel Negrón, pionero de la radio hispana en la Florida Central, quien falleció en 2005.