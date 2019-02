Miami - Una escuela del condado de Orange, en el centro de Florida, fue evacuada hoy debido a una amenaza de bomba que está siendo investigada, informaron medios locales.

Timber Creek Middle School fue desalojado esta mañana tras una amenaza de bomba por escrito que se encontró en un baño de este centro educativo, recogió el canal local WKMG.

Timber Springs Middle School families, this is principal Eric Cantrell. I want to let you know we were made aware of a... Posted by Timber Springs Middle School on Friday, February 15, 2019

Alumnos y profesores permanecen en una zona deportiva próxima al colegio, mientras agentes de la policía y artificieros investigan las amenazas y revisan las instalaciones, según imágenes difundidas por el canal.

Esta amenaza de bomba se produce un día después de cumplirse el primer aniversario del tiroteo en el escuela secundaria de Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, que encendió un acalorado debate nacional entre quienes proponen regular más el acceso a las armas de fuego y los que buscan armar a maestros y administradores de escuelas.

Desde la matanza de 17 personas perpetrada en Parkland, en el sur de Florida, se han sucedido en este estado numerosas detenciones por amenazas de muerte y falsas amenazas con armas en colegios, la gran mayoría hechas por adolescentes.