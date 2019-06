Orlando - La prohibición de los viajes de cruceros a Cuba tendrá un impacto particular que no podrá ser medido en dólares y centavos: se trata del golpe emocional que golpeará a miles de familias que verán roto al sueño de reunificarse con seres queridos a quien no veían por varias décadas.

En la isla caribeña, una proyección del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba estableció que el itinerario de viajes a Cuba de tres empresas de cruceros (Norwegian, Carnival y Royal Caribbean) tendría un impacto de $621 millones entre los años 2017 y 2019, durante los cuales cerca de 455,000 pasajeros. Este consejo se creó en el año 2015 para construir una relación estratégica entre Estados Unidos y Cuba que permitiera identificar oportunidades de negocio beneficiosas para ambos países.

“Las agencias de viajes y los cruceros estamos protegidos (por seguros) y no tendremos una pérdida económica con esta decisión, pero entre el 20% y 25% de nuestros clientes eran viajeros cubanoamericanos que hacían estos viajes para reencontrarse con sus familias allá. Ojalá pudieras ver cómo esas familias se abrazaban allí mismo en la plaza del puerto cuando llegaban a la Habana. Eran familias que no se veían hacia 40 y 50 años”, dijo Bob Cook, quien trabaja hace más de dos décadas en Go Travel, una agencia de viajes de Florida especializada en cruceros a Cuba.

Esta agencia, con oficinas en Longwoog, vendía cerca de 400 cabinas al mes con destino a la isla caribeña. Cada paquete tenía un costo de entre $1,200 y $1,400 por un crucero de cuatro a cinco días de duración. Desde Florida, los cruceros partían de puertos en Miami, Tampa y Port Cañaveral, explicó.

“Tenía reservado ya un viaje con 200 cabinas reservadas para esta semana y recién está llegando de regreso de La Habana otro grupo de 250 cabinas. Estamos muy decepcionados por esta decisión, pues entendíamos que la reanudación de estos viajes eran una señal positiva, un indicador de que las cosas estaban cambiando”, dijo el experto.

¿Qué opción de destino le están ofreciendo a los viajeros que deseaban ir a Cuba?, se le preguntó.

“Realmente, no hay otra opción. Cuba es único en el Caribe. Estuvo prohibido viajar allí décadas y allí el tiempo se detuvo en la década de 1960. No se puede recrear otro lugar, pues el un lugar único y, cuando la gente viaja allí, siempre quedan impactados”, explicó Cook, quien entiende que el asunto podría cambiar si ocurre un cambio dramático en el régimen cubano o si en las elecciones del 2020 cambia el inquilino de la Casa Blanca.

“Pero si (Donald) Trump vuelve a ganar, pues tendremos cuatro años más de esto. Es un asunto político”, afirmó Cook, cuya empresa coordina viajes a Cuba desde el 2017 cuando la administración del expresidente Barack Obama flexibilizó las relacionescon Cuba, lo cual viabilizó un florecimiento en los viajes a esa isla desde Estados Unidos.

Explicó que, al momento, están en compás de espera, pues no todas las líneas de crucero que realizaba viajes a la Habana han hecho anuncios formales sobre la decisión de Trump.

“Lo más triste es que recién Carnival había anunciado cruceros a Cuba desde Nueva York y Boston. Todo esto ha sido una lamentable sorpresa”, agregó.

De otra parte, la Asociación de Cruceros al Caribe de Florida evitó comentar sobre el asunto y refirió las preguntas de este diario a la Asociación Internacional de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés). A través de unas declaraciones escritas, su presidente, Adam Goldstein, dijo que la decisión los obligó a cancelar, sin apenas tiempo para avisar, más de 800,000 reservaciones que estaban en progreso a punto de realizarse.

“Esto ha estado fuera de nuestro control y lamentamos sinceramente que esto haya afectado a pasajeros que tenían itinerarios reservados hacia Cuba”, dijo.