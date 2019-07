Orlando – En el cuerpo de comisionados que gobiernan el Condado de Orange hay una puertorriqueña que llegó a estas tierras desde el barrio Quebrada Seca de Ceiba hace 23 años, recién graduada de la universidad, acompañada de su esposo y tres muchachos.

“Quería que estuviéramos aquí un tiempo para que los niños aprendieran inglés. Pero nos quedamos viviendo aquí”, contó.

Los condados son unidades gubernamentales dentro de un estado con autonomía y estructura propia y están regidos por un alcalde y un cuerpo de comisionados. Estos últimos son como legisladores que promulgan ordenanzas, reglamentos, y aprueban presupuestos. El de Orange es uno de los más importantes e influyentes de Florida, pues dentro de sus límites está la ciudad de Orlando que, si bien no es la capital política, es el epicentro cultural, económico y del entretenimiento de este estado.

Hace 174 años se conocía como el Condado de Mosquito, pero fue rebautizado como Condado de Orange pues la naranja era el producto que movía la economía de la zona. Hoy día, los sembradíos han cedido el espacio al desarrollo urbano.

Gómez Cordero logró en su segundo intento político ganar una de las seis posiciones como comisionada en el Condado de Orange, que con una población de 1.1 millones de habitantes, es el quinto con mayor población en el estado.

Tras ser favorecida en las pasadas elecciones de medio término (2018) Gómez Cordero se convirtió en la comisionada del Distrito 4, que tiene una población de cerca de 250,000 habitantes, el 42% es hispana y es un lugar en la zona este de la Florida Central que ha sido el cuadrángulo preferido por los puertorriqueños a la hora de establecer su residencia.

No es la única hispana. “La del Distrito 3 es de Colombia y la del Distrito 5 es de Nueva Jersey, pero su abuelo es de Puerto Rico y la abuela de República Dominicana. Yo soy única completamente boricua, nacida y criada en la Isla”, afirmó.

En los seis meses en el cargo ha validado su misión de querer atender el déficit de vivienda asequible y de bajo costo, así como prestarle atención el problema de personas que no tienen un hogar.

“Todos los días alguien llama. La pasada semana tuve el caso de una madre soltera, puertorriqueña, que vive en un hotel pues no tiene los recursos para pagar una renta. Fui en mi propio auto a llevarla comida pues quería ver con mis propios ojos si tenía otras necesidades. Quería que me conociera y que supiera que yo soy del pueblo”, dijo.

Al momento, Gómez Cordero analiza promulgar iniciativas para, por ejemplo, que se reduzcan costos de permisos a desarrolladores de viviendas y se concedan otros incentivos para que las residencias que construyan sean menos costosas. En cuanto a las personas sin hogar, está desarrollando un proyecto para que estos ciudadanos sean auxiliados desde una perspectiva integral, es decir, que la falta devivienda no sea el único asunto que atenderse, explicó.

“A veces el problema de una persona que está en la calle no es falta de vivienda, sino un problema de salud mental. Quiero que, por ejemplo, en los refugios donde ayudan a estas personas se ofrezcan también servicios psicológicos a ellos y a sus familiares y que se les dé seguimiento por un tiempo más prolongado”, indicó la comisionada quien trabajó como terapista de salud mental, especializada en matrimonios y familias.

Con más de dos décadas en este estado, a Gómez Cordero aún se le hace un taco en la garganta cuando piensa en la Isla. “A Puerto Rico uno lo lleva en el corazón y vivo orgullosa de mi país. Por eso viajo a la Isla dos o tres veces al año y me voy a mi barrio, al barrio Quebrada Seca”, dijo.

“Lo que extraño de la Isla es mi familia, mis padres, porque ya acá se consigue de todo lo que uno pudiera querer comprar de allá”, explicó.

Esta es la primera ocasión en que Gómez Cordero ocupa una posición gubernamental y quiere ayudar a Puerto Rico desde la Florida Central. “Se puede hacer sin descuidar mi distrito. ¿Cómo? Pues puedo llevar ayudas o convertirme en un puente para que entidades den apoyo. Es la comunicación que ya he establecido con el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz”, dijo.

Una de esas iniciativas será un viaje que efectuará el 21 de julio para llevar artículos para el regreso a la escuela para los niños de Ceiba. Dijo que compró con su propio dinero algunas tabletas electrónicas y que empresas boricuas en Florida también donarán equipos similares para llevarlos a Puerto Rico.

Gómez Cordero es de ideología demócrata, pero sabe que logró ganar su silla porque puertorriqueños republicanos y no afiliados confiaron en ella. “Yo trabajo para todos. Mi posición no es partidista”, enfatizó.

A ella no le gusta que se refieran a los puertorriqueños que se han mudado a Florida o a otros estados como la “diáspora”.

“Puerto Rico es parte de Estados Unidos. No somos de Guyana o de otros países de otro lado. Somos de Estados Unidos. No necesitamos pasaporte. Los puertorriqueños nos mudamos de Puerto Rico a Estados Unidos, o de Estados Unidos a Puerto Rico. No somos una diáspora”, dijo.