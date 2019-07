Orlando – Una empresa de reclutamiento de Florida está buscando puertorriqueños interesados en posiciones principalmente técnicas en las áreas de Orlando, Tampa, Sarasota y Fort Lauderdale.

La empresa HH Staffing Services busca contratar técnicos de mantenimiento, jardineros, personas en el área de servicio al cliente, técnicos de aire acondicionado, empleados de manufactura, trabajadores de almacén, trabajadores administrativos y contables, entre otros.

“El problema que tenemos en Florida es que en, ciertas áreas, hay más trabajos que personas a reclutar. A diferencia de otros años, las personas tienen diversas ofertas y se van con el que más le ofrecen”, dijo Adriana Colón especialista en reclutamiento puertorriqueña que llegó a Florida luego del paso del huracán María.

“También estamos encontrando que hay puertorriqueños que piensan que porque no saben mucho inglés no pueden solicitar o se limitan a ciertos puestos. Y es cierto que hay empleos profesionales que es importante poderse comunicar en inglés, pero hay áreas técnicas donde ese no es el caso con empleos que pueden pagar desde $15 la hora”, indicó.

La especialista explicó que esta realidad del mercado laboral floridano -donde hay más ofertas de empleos que trabajadores- responde a que la economía de este estado continúa creciendo sobre todo en áreas como la construcción. “Hay demasiado crecimiento y se requierne muchos empleos”, agregó.

Las personas interesadas deben acceder a esta página web y solicitar. Luego, la empresa los contactará para precisar sus intereses laborales y canalizar alguna entrevista de trabajo en un término de entre una y dos semanas. Algunos empleos son temporeros; otros son temporeros, pero con posibilidad de ser contratado de forma permanente y hay trabajos para los cuales esta empresa busca profesionales a tiempo completo para empresas que prefieren delegar el proceso de reclutamiento.

“Y si alguien nos refiere un candidato que es reclutado y trabaja con nosotros al menos 80 horas, nosotros premiamos ese referido con pagos que van entre $100 a $300 dependiendo la cantidad de personas que nos refieran”, indicó.

“Cuando veo a la gente de Puerto Rico que viene a los Estados Unidos y necesita un empleo, sé que puedo ayudar”, dijo Darrin Rohr, presidente de la empresa.