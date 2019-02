Orlando, Florida – Un puertorriqueño del barrio Carruzo en Carolina es la mente detrás de un complejo comercial y de entretenimiento que costará cerca de $35 millones y ubicará en el área de Poinciana, una ciudad con una población predominantemente boricua.

Luis Carrasquillo, de 40 años, es el presidente de la empresa Heroes Family Club Multiplex Theater, y aunque como lo sugiere el nombre, su idea original era desarrollar una multisala de cines, el concepto fue evolucionando hasta convertirse en un proyecto que añade las bondades de un centro comercial con atracciones, restaurantes y ofrecimientos para quien busca un lugar para reuniones y convenciones de negocios.

El proyecto se llama Kandor City Park Place. El cinema estará en un edificio de 120,000 pies cuadrados, con 11 salas, incluyendo una pantalla IMAX, una bolera con 24 carriles, salón de banquetes, área de juegos electrónicos, una ciber sala; un parque de juego bajo techo; sport bar, un coffee shop’; un área de restaurantes y hasta un hotel, entre otras atracciones.. Todo estará en un predio de 25 acres en Poinciana.

A los fanáticos de los superhéroes seguramente les sonará el nombre “Kandor City”. Así se llama la antigua capital de planeta ficticia Krypton, lugar de origen de Superman en el universo de DC Comics. Esa ciudad fue miniaturizada, colocada dentro de una botella de cristal y secuestrada por Brainiac, un villano.

Justamente, Carrasquillo conceptualizó este lugar de manera que fuera una instalación temática donde los superhéroes sean el hilo conductor. Pero, en el mundo real y concreto, el inversionista busca también que el proyecto sea un memorial para honrar a los oficiales del orden público a quienes vé como súperheroes de la sociedad de Florida. De hecho, para ellos todos los ofrecimientos serán con descuentos, adelantó.

“He querido sacar a Kandor City de la botella para ponerla en Poinciana con una combinación de ofrecimientos que juntos no existen en ningún lugar. De esta forma busco que los turistas regresen a esta zona de Kissimmee pues aquí la mayoría de las atracciones están en Orlando. También quiero que los residentes de Poinciana tenga una opción de entretenimiento como esta pues aquí no las hay”, dijo al explicar que los vecinos de esta ciudad tienen que conducir como 30 minutos para llegar a alguna atracción.

Al momento, el proyecto se encuentra en la fase de financiamiento y los arquitectos laboran en pulir la edificación. De hecho, el cinema fue diseñado por estudiantes de una escuela vocacional. Mientras, la empresa R360 estaría a cargo del desarrollo del hotel, explicó Carrasquillo quien lidera el grupo de cuatro inversionistas, tres de ellos puertorriqueños.

“En un mes estaremos colocando la primera piedra y colocando un rótulo que dirá ‘coming soon’”, dijo. “Esperamos que para el 2020 el cinema esté abierto”, agregó.

El proyecto ha tomado cerca de ocho años en cuajarse debido a cambios en el diseño y envergadura de la obra, pero también porque fue difícil identificar una entidad que le diera el visto bueno para financiarlo.