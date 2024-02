La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos publica memorando sobre el impacto de los Casos Insulares en Puerto Rico

Washington D. C. - La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos – sin aun hacer sus propias recomendaciones –, publicó un memorando sobre el proceso que tiene en marcha para examinar el impacto de la doctrina de los Casos Insulares y el status de territorio no incorporado sobre los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico .

El memorando menciona la ponencia de George Laws García, director ejecutivo del grupo “Puerto Rico Statehood Council” en la que se reconoce que los Casos Insulares determinaron que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, no estaban encaminados hacia la estadidad, contario a la trayectoria previa de los territorios estadounidenses.

“Entre más las comunidades puertorriqueñas luchan por su empoderamiento y desarrollo sustentable, el gobierno no atiende sus necesidades” y esto no permite que la gente tenga una participación directa en resolver su situación, dijo la profesora de derecho y cofundadora de la organización Right to Democracy, Adi Martínez Román.