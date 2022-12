Washington D.C. – AARP pidió al Congreso otorgar paridad de forma permanente a Puerto Rico y los demás territorios bajo el programa Medicaid.

En una carta en la que presenta a los líderes del Congreso sus prioridades para el cierre de la sesión 118, la vicepresidenta ejecutiva de AARP, Nancy LeaMond, afirmó que el trato que recibe Puerto Rico por medio de Medicaid –que financia en gran medida el plan de salud del gobierno puertorriqueño-, limita el acceso a los servicios de salud en la isla.

“A diferencia de los estados, el financiamiento federal para Medicaid en Puerto Rico está bajo un tope legal y un pareo fijo. Esto difiere de los estados, donde las asignaciones de Medicaid no tienen tope y el pareo federal (FMAP, por sus siglas en inglés) se ajusta anualmente en función del ingreso per cápita relativo del estado. Sin embargo, si Puerto Rico agota sus fondos tope, el territorio ya no recibe apoyo financiero federal para su programa Medicaid”, recordó LeaMond, en la carta que envió el viernes a la speaker Nancy Pelosi, al líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, y a los líderes de las minorías republicanas, el senador Mitch McConnell y el congresista Kevin McCarthy.

PUBLICIDAD

Aunque el gobierno de Joe Biden determinó, a base de la interpretación de una ley de 2019, que Puerto Rico tiene acceso permanente a cerca de $3,000 millones anuales en fondos de Medicaid, si el Congreso no aprueba una nueva legislación, el FMAP que recibe Puerto Rico caerá el 17 de diciembre del 76% vigente al 55% que provee la ley permanente.

Según el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, la caída en el pareo federal le costará al erario puertorriqueño cerca de $400 millones en el segundo semestre del año fiscal boricua, que termina en junio de 2023.

“AARP insta al Congreso a otorgar trato igual a los puertorriqueños y los territorios de Estados Unidos bajo Medicaid, con una solución permanente que aborde la paridad de financiamiento y el precipicio fiscal que ocurrirá cuando el actual FMAP mejorado expire”, agregó LeaMond.

La lista de prioridades de AARP también incluye que se reviva la propuesta que estuvo vigente en 2021 para permitir a los trabajadores mayores de 65 años tener acceso al crédito tributario por ingresos devengados (EITC). En Puerto Rico, el gobierno federal, tras la ley de rescate económico de 2021 (ARPA), financia tres cuartas partes del EITC criollo.

“Los trabajadores mayores de 65 años han representado la segmento de la fuerza laboral de más rápido crecimiento en las últimas décadas. Según un estudio reciente, casi la mitad de los trabajadores nacidos entre 1946 y 1960 esperan trabajar después de los 70 años o no planean jubilarse en absoluto. Ochenta y dos por ciento de ellos citan razones financieras para hacerlo”, advirtió AARP a los líderes legislativos federales.

Otro de los reclamos de AARP va dirigido a que Medicare mantenga la cubierta de telemedicina hasta 2024, tras la pandemia del COVID-19.

“Si bien apoyamos la continuación de la cobertura de Medicare y flexibilidades durante los 151 días posteriores al final de la emergencia de salud pública, según lo exige la ley actual, creemos que debe haber un período de tiempo más prolongado para evaluar cada servicio y modalidad por calidad y valor antes de terminar su cobertura bajo Medicare. Instamos al Congreso a brindar estabilidad a los beneficiarios de Medicare al continuar con cobertura de telesalud de Medicare hasta 2024. Durante este tiempo, los formuladores de política pública deben revisar los datos sobre costos, resultados, y acceso antes de hacer que las políticas de telesalud sean permanentes”, agregó la vicepresidenta ejecutiva de AARP.