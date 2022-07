Washington D. C. – La Alianza pro Libre Asociación Soberana (ALAS) abrazó hoy, domingo, el proyecto 8393 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que persigue ofrecerle a Puerto Rico las alternativas de libre asociación, estadidad e independencia.

En una declaración, la organización aplaudió que el Comité de Recursos Naturales aprobara la legislación, pues es la primera vez que la libre asociación es incluida como una opción independiente para el futuro político de Puerto Rico.

“En este momento, luego de este hito histórico, Puerto Rico inicia, por fin, el camino que llevara al país a lograr su soberanía, manteniéndose, a la par, una digna asociación política con los Estados Unidos. Es importante subrayar que la gestión de ALAS en la defensa del ELA soberano en el plebiscito de 2012, rinde hoy grandes dividendos al aprobarse este proyecto de ley, con el apoyo de prominentes ciudadanos, incluyendo miembros del Partido Popular Democrático (PPD) que visualizan en este proyecto la culminación del Estado Libre Asociado (ELA)”, indicó ALAS en un comunicado de prensa.

ALAS cuestionó, además, que el liderato del PPD hable de mantener el ELA como está pero a la misma vez parezca aspirar a un pacto de asociación, que consideran solo puede ser alcanzado por medio de un acuerdo de libre asociación.

La legislación 8393 define la libre asociación como una alternativa de soberanía independiente a la plena independencia, en la que los hijos de dos padres ciudadanos estadounidenses tendrán derecho por nacimiento a la ciudadanía estadounidense durante la vigencia del primer pacto, que no se precisa, pero que no se quiere hacer a perpetuidad, según fuentes del Comité de Recursos Naturales.

Mientras, el Movimiento de Acción Puertorriqueña (MAP) se expresó decepcionado con el debate ocurrido en el Comité de Recursos Naturales, pues aunque fue aprobado en comisión reflejó las complicaciones a que se enfrenta para convertirse en ley mientras no sea considerado una iniciativa verdaderamente bipartidista y la estadidad sea una alternativa.

“Si realmente se quiere avanzar en la descolonización, toda iniciativa debe ser bipartidista. Lamentablemente, hemos sido testigos de un campo de batalla entre republicanos y demócratas con miras al próximo evento electoral en el Congreso. Parecía ser que el proyecto en discusión fuera demócrata y los republicanos se oponían a todo por ser demócrata. Mi conclusión es que, igual que existe un tranque en Puerto Rico en el tema de status, existe también en el Congreso. A este paso no vamos a ver nunca la descolonización de Puerto Rico y nuestra situación seguirá empeorando”, indicó Efraín Vázquez Vera, portavoz del MAP y catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao.

Mientras, el escritor Juan López Bauzá, otro miembro del MAP, dijo no tener duda de que “la única manera de avanzar en la descolonización de Puerto Rico es apartando el obstáculo principal: la estadidad”.

“El rechazo a la estadidad y al Estado Libre Asociación fue evidente y contundente. Independientemente de que existan en Puerto Rico favorecedores de estas opciones, no hay manera que sean viables. El Estado Libre Asociado fue rechazado contundentemente por su carácter territorial y colonial. La inclusión de esta opción en un proyecto de estatus presentado en el Senado estadounidense es un mero gesto simbólico que no revivirá a la formula territorial. Por otra parte, las condiciones y objeciones que se presentaron a la estadidad reflejan el pensar de muchos en los Estados Unidos corroborando lo que hemos señalado en reiteradas ocasiones de que la estadidad no está disponible (para Puerto Rico)”, agregó López Bauzá.