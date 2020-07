Washington D. C.- Tras concedérsele tiempo especial en el hemiciclo, la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio-Cortez afirmó hoy que los insultos que le profirió el republicano Ted Yoho no son un problema incidental, sino parte de una cultura que acepta el lenguaje violento hacia la mujer.

“Es una cultura…de impunidad”, indicó Ocasio-Cortez, quien afirmó que el trato que le dio Yoho el lunes tiene el efecto de “darle permiso a otros hombres para que le hagan lo mismo a sus hijas”.

Sin aceptar insultos que lanzó ni mencionar por nombre a Ocasio-Cortez, el congresista republicano Yoho se disculpó el miércoles en el hemiciclo de la Cámara de Representantes por la “manera abrupta” con la que se dirigió el lunes a la congresista en el Capitolio para cuestionarle expresiones referentes al impacto de la pobreza y el desempleo en la delincuencia en Nueva York, durante la emergencia del coronavirus.

PUBLICIDAD

Según un periodista de la publicación The Hill que observó el incidente, Yoho le dijo “repugnante” y que estaba fuera de control, pero al marcharse, sin que Ocasio-Cortez lo escuchara, expresó algo peor; “maldita perra”.

“El nombre ofensivo que me atribuye la prensa nunca estuvo dirigida a mi colega y si se construyó de esa forma, me disculpo… No puedo disculparme por mi pasión, por amar a mi Dios, a mi familia y a mi país”, indicó Yoho, quien representa sectores de Gaines, Palatka y Ocala en el distrito 3 de Florida.

Yoho sostuvo que como hombre casado hace 42 años, con dos hijas, es una persona “muy consciente” de las palabras que utiliza.

Para Ocasio-Cortez, quien es una de las principales voces liberales en Estados Unidos, Yoho no dio una verdadera disculpa, pues ni siquiera aceptó los insultos que lanzó, y recordó que el presidente Donald Trump uno de los que le ataca continuamente, llegó a expresar en 2019 que debía irse a su casa, como si no perteneciera a Estados Unidos.

“Soy dos años más joven que la hija menor del señor Yoho. Soy hija de alguien también. Mi padre, afortunadamente, no está vivo para ver como el señor Yoho trata a su hija”, indicó Ocasio-Cortez, quien cumple 31 años en octubre.

Varios colegas de Ocasio-Cortez participaron del debate en el hemiciclo. “(Yoho) se debe disculpar con las mujeres de este país”, indicó su colega puertorriqueña de Nueva York, Nydia Velázquez.

La congresista Pramila Jayapal (Washington) afirmó que “lo que hizo (el republicano Yoho) fue inaceptable, violento y sexista. Ese lenguaje violento es sobre poder”.