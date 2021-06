Washington D.C.- Los que defienden la convocatoria a una Convención de Status y los que apoyan un referéndum pro estadidad chocarán esta tarde en un segundo esfuerzo por tratar de convencer a los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal de que es hora de actuar y promover un mecanismo procesal para resolver el dilema político de Puerto Rico.

En una vista pública prevista para la 1:00 p.m., en la que se examinarán de forma virtual los dos proyectos sobre el futuro político que tiene pendientes el Congreso, el excongresista demócrata Luis Gutiérrez afirmará que vincular al gobierno federal con una Convención de Status encaminará un proceso de libre determinación para “una nación colonizada”, en la que muchos no están dispuestos “a renunciar o cancelar nuestra nacionalidad”.

Gutiérrez cuestionará a su vez que el Congreso pueda plantearse ir hacia delante con un referéndum federal pro estadidad, después de una consulta local en la que en una votación “sí” o “no”, la idea de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos obtuvo el 52.5%, con una tasa de participación de 54.7%.

“No puedes perder si no permites la competencia...“No podemos descolonizar a Puerto Rico sin un proceso genuinamente democrático e inclusivo”, agregó”, dijo Gutiérrez, al cuestionar que se excluyeran en esa consulta la presentación de forma independiente de otras alternativas no coloniales, que considera son la independencia y la libre asociación.

Ante el Comité de Recursos Naturales está el proyecto 2070 de las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez que persigue vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales que convoquen el gobierno de Puerto Rico.

La comisión tiene ante su consideración también el proyecto 1522 del demócrata boricua Darren Soto y la republicana Jenniffer González, comisionada residente en Washington, que propone un referéndum federal estadidad sí o no atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado.

La audiencia de hoy se llevará a cabo dos días después de que el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva, dio a conocer memorandos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que recomiendan cambios a ambos proyectos de ley.

Por ejemplo, Justicia federal pidió incluir el status territorial en el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez – lo que cambiaría los objetivos de la medida-, y consideró inconstitucional el apartado que aspira a comprometer al Congreso con los resultados de un proceso de status que tomaría más de un Congreso.

Justicia federal advirtió, además, que las opciones no territoriales para la Isla son la estadidad y la independencia, pues la libre asociación es un modelo de independencia.

Mientras, Justicia federal destacó que el proyecto 1522 adolece de un lenguaje sobre el proceso de transición hacia la estadidad y da la impresión errónea de que representa necesariamente una admisión inmediata de la isla como estado.

Gutiérrez aprovechará su ponencia -entregada por escrito al Comité de Recursos Naturales - para advertir a sus excolegas del Congreso que el Partido Nuevo Progresista (PNP), que lidera el gobernador Pedro Pierluisi, no es el partido pro “derechos civiles” que dice ser al reclamar la estadidad para Puerto Rico.

En declaraciones dirigidas a los demócratas, Gutiérrez hará, en ese sentido, un resume de escándalos que han rodeado al PNP, como el chat de insultos a un amplio sector de la población de Puerto Rico que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló Nevares, expresiones homofóbicas y racistas de algunos de sus líderes aliados.

Para colmo, dirá, que los estadistas acaban de elegir por nominación directa – en la elección de menor votación en la historia de Puerto Rico-, al exgobernador Rosselló Nevares como cabildero por esa opción de estatus.

Christina Ponsa Kraus

La profesora Christina Ponsa Kraus, de la Escuela de Derecho de Columbia University, por su parte, rechazará que el ligero margen de victoria de la estadidad o la participación electoral de 54.7% difumine el reclamo a favor de que Puerto Rico sea el estado 51 de Estados Unidos.

“En una democracia, los electores que votan deciden el resultado”, indicará.

Ponsa Kraus, como acaba de afirmar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, había insistido en que el proyecto 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez tenía defectos constitucionales por comprometer a futuros Congresos.

Defenderá además el referéndum el estadidad sí o no, pues entiende que el “no” incluye las demás opciones y que en caso de votarse en contra de la estadidad en una potencial consulta federal los puertorriqueños de la Isla podrán buscar otras opciones.

El Departamento de Justicia federal validó en su memorando un referéndum federal estadidad sí o no. Ponsa Kraus coincide. Pero, también afirmó que reconoce que un plebiscito con “todas las opciones constitucionalmente válidas” es otra forma de promover un mecanismo de libre determinación válido.

Ante los argumentos de que Puerto Rico es una nación con una identidad independiente a la de Estados Unidos, Ponsa Kraus dirá que “el referéndum de noviembre de 2020 es solo la más reciente evidencia de que una mayoría de los puertorriqueños no ve inconsistencia entre su identidad y la opción de la ciudad, que les proveerá igualdad como ciudadanos de Estados Unidos”.

Rafael Cox Alomar

El profesor Rafael Cox Alomar, de la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia, como Gutiérrez, defenderá el mecanismo de la Convención de Status y advertirá que las opiniones del Departamento de Justicia federal son persuasivas, pero “no vinculan ni obligan al Congreso”.

“Conforme la cláusula territorial de la Constitución, es el Congreso la rama de gobierno que detenta “poderes plenarios” para disponer de los territorios. Asimismo, es el Tribunal Supremo y no el Departamento de Justicia el intérprete final del texto constitucional federal.Cabe señalar, además, que aun cuando el territorio es una opción de status constitucionalmente viable, la Constitución no requiere que se le incluya en la papeleta. Su inclusión o rechazo es una determinación que queda a la discreción del Congreso como cuestión de política pública y no como una cuestión constitucional”, insistirá Cox Alomar.

Pese a las objeciones del Departamento de Justicia federal, señalará que el hecho que “la vida de la Convención de Status sería independiente de los ciclos electorales del Congreso y de Puerto Rico, permite lograr el doble objetivo de estabilidad y continuidad de manera más efectiva que la opción de un plebiscito federal”.

Cox Alomar indicará que el referéndum del 3 de noviembre de 2020 fue un ejercicio en el vacío, ante la falta de definición sobre las consecuencias de la estadidad sobre los recaudos del gobierno de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico y los aspectos lingüísticos, entre otras cosas.

Criticará la interpretación del Departamento de Justicia federal que percibe la libre asociación como un modelo de independencia. “La resolución del estatus de Puerto Rico no es tanto un asunto legal, sino uno político”, indicará Cox Alomar.

Además, considera que la opinión del Departamento de Justicia federal abre “una caja de pandora”, porque “por vez primera se plantea la posibilidad de que aún bajo la estadidad Puerto Rico continúe regenteado por la Junta de Control Fiscal, muy a pesar del requisito constitucional que impone la doctrina de la igualdad de condiciones”.

Andrés Córdova

Para defender el proyecto pro estadidad, el profesor Andrés Córdova, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, indicará que la legislación 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez plantea un proceso fundamentado, a su juicio, en que los puertorriqueños de la Isla no son estadounidenses.

Piensa que implícitamente la legislación asume la posición histórica del movimiento independentista de que el debate de status tiene que verse dentro del contexto internacional.

“Contrario a esos esfuerzos, Estados Unidos ha argumentado históricamente, a mi juicio correctamente, que el asunto del futuro político de Puerto Rico es un asunto doméstico, bajo la jurisdicción de la Constitución y las leyes de Estados Unidos”, afirmará Córdova, quien se opone a que se describa a la isla como una colonia, por entender que es un intento de enmarcar el debate como un asunto del derecho internacional.

Annette Martínez Orabona

La profesora Annette Martínez Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana - otras de las ponentes-, advertirá, por su parte, que las potenciales coloniales, como Estados Unidos, tienen la responsabilidad internacional de encaminar sus territorios hacia el autogobierno y la independencia.

“La resolución 1541 identifica tres alternativas para lograr una medida total de autogobierno, que son: independencia, libre asociación e integración con otro Estado. En cuanto a la opción de la libre asociación, la Resolución 1541 ofrece cierta claridad, indicando que debe ser fruto de la decisión libre, voluntaria e informada del pueblo, que conlleva el reconocimiento del derecho al autogobierno interno del territorio asociado sin interferencia externa, y que un país en libre asociación debe retener el derecho de renegociar o modificar los términos de la asociación en cualquier momento”, señala Martínez Orabona en su presentación.

Martínez Orabona afirma, además, que el gobierno de Estados Unidos tiene unas obligaciones económicas con Puerto Rico bajo el derecho internacional.

“Por poner un ejemplo, la deuda pendiente que los puertorriqueños se ven obligados a pagar es en sí misma una violación del derecho humano a su supervivencia como pueblo, y corre contrario a las obligaciones fiduciarias que Estados Unidos tiene sobre el territorio”, agregará.

La profesora Martínez Orabona acentuará, a su vez, que para Puerto Rico ejercer su derecho a la libre determinación, el gobierno federal debe ofrecer transparencia y que eso incluye proveer información a los residentes de la Isla en su idioma vernáculo, el español.

“Las discusiones sobre este tema, incluida esta audiencia y cualquier otra en el futuro, así como todas las acciones legislativas, órdenes ejecutivas, políticas, borradores y leyes relativas al futuro de Puerto Rico nunca serán realmente transparentes y abiertos a un debate público significativo si continúan realizándose en inglés, sin traducción simultánea al español”, afirmará.

Como representante de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la reverenda Carmen Cabrera declarará en favor del proyecto pro estadidad e indicará que la idea de convocar a una Convención de Status, tras el referéndum de 2020, “sería una imposición sobre nosotros”.