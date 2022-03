Washington D.C. – El puertorriqueño Javier Saade tuvo hoy que defender su historial y su nombramiento como presidente de la Junta Federal de Inversiones de Ahorro para la Jubilación, en medio de críticas de senadores republicanos que le cuestionan ataques político partidistas que ha hecho principalmente a través de las redes sociales.

En una vista de confirmación del Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos, Saade fue presentado por el senador demócrata Ben Luján (Nuevo México), quien destacó la experiencia en la empresa privada y en el gobierno del boricua Saade, nombrado en agosto pasado por el presidente Joe Biden.

“Trae tres décadas de amplia experiencia global como líder en negocios, finanzas y tecnología. Tiene profunda experiencia promoviendo el desarrollo económico. Ha tenido una notable carrera administrando, invirtiendo y dirigiendo corporaciones, fondos de inversiones y organizaciones sin fines de lucro”, indicó Luján, en un video en el que presentó a Saade.

Pero, el ex alto funcionario de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) se enfrentó a denuncias de los dos senadores republicanos que estuvieron en la audiencia - el líder de la minoría en el Comité, Rob Portman (Ohio) y James Lankford (Oklahoma)-, por expresiones que hiciera en la red Twitter en las que comparó los legisladores federales republicanos con “fascitas” y otros en los que calificó a los representantes republicanos de “dinosaurios”.

La Junta Federal de Inversiones de Ahorro para la Jubilación administra el plan de inversiones TSP, que brinda a los empleados federales la oportunidad de ahorrar para una seguridad adicional al retirarse del gobierno. Se trata de un plan parecido al 401 K.

Al destacar que como presidente de la Junta Federal de Inversiones de Ahorro para la Jubilación tendrá a su cargo maximizar las inversiones de 8 millones de trabajadores del gobierno de Estados Unidos, Portman cuestionó también a Saade que haya expresado en un artículo de opinión de marzo de 2017 que las inversiones deben velar por el “bien social”.

“Tengo preocupación sobre su juicio y discreción y si podrá mantener sus deberes fiduciarios”, dijo el senador Portman, al indicar que hablaba también a nombre de otros miembros republicanos del Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales, y reconocer que Saade lamentó sus expresiones partidistas en una carta que envió tanto a él como al presidente del Comité, el demócrata Gary Peters (Michigan).

Lankford, por su parte, afirmó que sería uno de esos “fascistas” que describe en sus tuits, pues es republicano, y presionó a Saade para que indicara que recomendaría a los empleados federales tener en su portafolio inversiones en petróleo y gas natural.

Al responder a las críticas, Saade se disculpó por expresiones “crueles” que hiciera en el pasado y dijo que “no hay espacio para el partidismo en forma alguna” en la Junta Federal de Inversiones de Ahorro para la Jubilación.

“Lamento haber publicado tuits y retuits caracterizando a otros de forma cruel. Reconozco que ha habido instancias en las que el uso de las redes sociales pudo haber sido más respetuoso. Todos venimos con opiniones a cualquier trabajo. No puedo dejar de recalcar que mis puntos de vista personales nunca han nublado mis responsabilidades en cualquier trabajo que he tenido en 30 años y no voy a empezar ahora”, respondió Saade, quien declaró por la vía remota.

En la ponencia que leyó al abrir la sesión, el boricua Saade afirmó que considera que tiene “la experiencia, las calificaciones y la actitud para servir en esta capacidad y cumplir con mis deberes fiduciarios”.

Junto a Saade fueron evaluados otros tres nombramientos a la Junta que presidirá. Pero, la única nominada que declaró en persona fue Krista Boyd, designada inspectora general de la Oficina de Gerencia de Personal del gobierno federal.

Saade es socio gerente y socio de riesgo, respectivamente, de las firmas de inversiones Impact Master Holdings y Fenway Summer.

Durante el gobierno de Barack Obama, Saade fue administrador adjunto para Inversiones e Innovación de SBA, donde supervisó el uso de decenas de miles de millones dólares. Además, fue miembro del comité de transición para el Departamento del Tesoro del gobierno de Joe Biden.

El boricua Saade - quien tiene maestrías en Operaciones y Tecnología del Instituto de Tecnología de Illinois y Administración Comercial de la Universidad de Harvard-, ha sido miembro de juntas de diversas empresas e instituciones, incluidas la Pan American Development Foundation, The Nature Conservancy y Foundation for Puerto Rico.

Tras la audiencia, el demócrata Peters deberá convocar a una sesión para decidir si el Comité recomienda al pleno del Senado su confirmación. Aunque están divididos 7 a 7 en el Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales, los demócratas pueden referir el nombramiento al pleno en caso de un empate.

En un Senado dividido 50 a 50, en el que la vicepresidenta Kamala Harris puede romper empates, los demócratas pudieran confirmar a Saade aún con mayoría simple.