Barack y Michelle Obama ven el regreso de la esperanza con la candidatura de Kamala Harris

“Estos oligarcas nos dicen que no deberíamos cobrar impuestos a los ricos, que no deberíamos enfrentar la especulación con los precios, que no deberíamos ampliar Medicare para cubrir los servicios dentales, de audición y de visión, y que no deberíamos aumentar los beneficios de la Seguridad Social para los ancianos que tienen dificultades. Bueno, tengo malas noticias para ellos. Eso es precisamente lo que vamos a hacer, y vamos a ganar esta batalla porque eso es precisamente lo que el pueblo estadounidense quiere de su gobierno”, indicó Sanders.